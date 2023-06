Calcio, serie C: l’Ancona conferma Marco Donadel. Martedì la firma

Contratto annuale per il tecnico ex Fiorentina, ieri in sede con Roberto Ripa e Francesco Micciola per pianificare il futuro biancorosso

ANCONA – Non è stato ancora ufficializzato dalla società, ma Marco Donadel sarà l’allenatore dell’Ancona anche nella prossima stagione. Dopo le ultime sei partite di campionato, infatti, tra stagione regolare e playoff, il tecnico di Conegliano Veneto e la società di Tony Tiong e Mauro Canil hanno deciso di accordarsi anche per il prossimo campionato. Per Donadel è quasi pronto un contratto annuale con scadenza giugno 2024 che firmerà martedì prossimo, l’accordo sulla durata e sulla parte economica è stato raggiunto nei giorni scorsi, e ieri le parti sono state a confronto a lungo, nella sede biancorossa di via Schiavoni, presenti l’amministratore delegato Roberto Ripa e il direttore sportivo Francesco Micciola, per parlare del futuro e per mettere a posto le prime tessere del puzzle che ritrarrà la nuova squadra al lavoro dal ritiro di luglio, che dovrebbe essere nelle Marche.

Tante cose da fare e su cui confrontarsi, a cominciare dai giocatori da confermare, quelli da cedere e quelli da scegliere per rinforzare l’Ancona non solo e non tanto per alzare la cosiddetta asticella nel prossimo campionato, quanto, soprattutto, per dare allo stesso Donadel una squadra costruita da lui stesso insieme al diesse Francesco Micciola in funzione del suo gioco, e non come quella che ha guidato nelle ultime partite della stagione, che era stata costruita in funzione del gioco di Gianluca Colavitto. Marco Donadel s’è guadagnato la piena fiducia dell’Ancona in questi due mesi in cui ha ricoperto l’incarico di allenatore, conquistandosi la stima e la fiducia della squadra, innanzitutto, e ottenendo risultati positivi in campo: l’Ancona è uscita dai playoff senza aver mai perso e s’è arresa pareggiando due volte contro il Lecco, proprio la squadra che ieri sera a Cesena ha conquistato la finale contro il Foggia per la promozione in serie B.

L’Ancona con Donadel ha fatto bene, dunque, ma l’allenatore veneto ha avuto poco tempo per modificare quanto era stato fatto in precedenza. Adesso, a campionato concluso, vuole giustamente costruire una squadra con cui lavorare secondo le sue idee. Ci saranno conferme, ma anche giocatori che verranno salutati o collocati in prestito in altre squadre. Tra le partenze che appaiono al momento più probabili ci sarebbe quella di Federico Melchiorri che starebbe per accordarsi con la Recanatese del confermato Giovanni Pagliari. Quanto alle altre marchigiane che giocheranno nel girone B di serie C del prossimo anno, anche la Vis Pesaro ha confermato sulla panchina Simone Banchieri, mentre la Fermana finora ha confermato la figura del direttore generale Andrea Tubaldi.