Calcio, serie C: l’Ancona riparte da Agyemang e Marenco

ANCONA – Sono i primi due acquisti della lunga estate dell’Ancona e si chiamano Giuseppe Agyemang e Filippo Marenco. Giuseppe Agyemang è un terzino sinistro nato a Reggio Emilia nel 2002 di origini ghanesi e cresciuto calcisticamente prima con la Reggiana e poi con il Bologna. Ha giocato in serie D nel Lentigione, frazione a pochi chilometri da Reggio Emilia, per passare poi all’Imolese in serie C in cui nell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze. Filippo Marenco è il secondo arrivo in biancorosso, difensore classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Bologna, per poi passare alla Fiorentina. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Viterbese, inanellando 25 presenze. Se dunque Federico Melchiorri, andato alla Recanatese, è stata la prima uscita dall’Ancona della stagione appena conclusa, cui si sono aggiunti i quattro giocatori in prestito e rientrati alla base, e cioè Davide Mondonico (al Cosenza), Giorgio Brogni (all’Atalanta), Francesco Mezzoni (al Napoli) e Nicholas Fantoni (al Vicenza), Giuseppe Agyemang e Filippo Marenco sono i primi giocatori in entrata, cui nei prossimi giorni dovrebbero aggiungersene altri, soprattutto nel reparto difensivo, da ricostruire dopo le partenze dei quattro già ricordati. Per questo settore i nomi in ballo sono numerosi, si va da Andrea Tiritiello della Lucchese a Davide Riccardi e Alessandro Raimo del Siena, da Matteo Battistini del Lecco – per cui il diesse dell’Ancona, Francesco Micciola, potrebbe giocarsi la carta di Bianconi che in prestito al Lecco negli ultimi sei mesi ha fatto molto bene – all’argentino Juliàn Illanes dell’Avellino. Nutrita anche la schiera dei giocatori di centrocampo e d’attacco associati negli ultimi giorni all’Ancona che, però, ha bisogno di sfoltire la rosa prima di pensare a nuovi innesti.

L’Ancona partirà per il ritiro di Cingoli il 24 luglio. Il quartier generale sarà l’hotel Il Tetto delle Marche, a poche centinaia di metri dal centro sportivo, dove si svolgeranno le sedute giornaliere di allenamento. In via di definizione il programma delle amichevoli. «Dopo l’esperienza del Camp estivo dello scorso anno – ha detto l’amministratore delegato Roberta Nocelli – abbiamo fatto una valutazione importante per la crescita globale delle nostre attività. Cingoli, secondo noi, rappresenterà anche in futuro la zona di riferimento per le attività estive del club. Dopo il camp, infatti, arriverà la prima squadra per tre settimane insieme alla formazione primavera. Lo staff tecnico sta organizzando amichevoli precampionato, durante le quali saremo in grado di accogliere oltre ai nostri tifosi, quelli delle squadre avversarie. L’obiettivo è quello di ospitare tante famiglie. Organizzeremo con i nostri tecnici, durante queste giornate, delle attività sportive legate al calcio in modo tale che ci sia piena condivisione dei valori di questi colori. Un modo come un altro per avvicinare piccoli nuovi tifosi, per fare attività sportiva e per iniziare un percorso di fidelizzazione fondamentale per il futuro. La struttura che ci ospita è sicuramente all’altezza delle nostre aspettative e rispecchia in pieno i nostri standard. Vi aspettiamo a Cingoli per iniziare una nuova avventura».