Promozione, il punto sulle gare del sabato

ANCONA- Si è giocata gran parte della ventunesima giornata nel campionato di Promozione con diverse partite che sono andate in scena nei gironi A e B. A completare il turno mancano Filottranese-Osimana e Valfoglia-Villa San Martino nel raggruppamento nord e Chiesanuova-Loreto, Civitanovese-Aurora Treia, Maceratese-Palmese e Potenza Picena-Monturano Campiglione in quello sud.

GIRONE A

Sbanca la tana della Passatempese e mantiene il primato la Biagio Nazzaro Chiaravalle. I rossoblù di Gianmarco Malavenda si impongono 1-2 grazie alle reti di Gioacchini ed Alessandroni. Inutile il pari locale messo a segno da Staffolani. Tiene il passo, distanziata di due punti in graduatoria, la Vigor Castelfidardo vittoriosa 2-1 sull’Osimo Stazione. A tenere in scia i fidardensi ci hanno pensato Donzelli e Storani. Per gli ospiti gol di Giuliani. Severini, Giulietti e Carrion griffano il 3-2 con cui il Camerano liquida il Moie Vallesina di mister Tiranti (di Borocci la doppietta ospite ndr). I gialloblù, nonostante la deficitaria posizione di classifica, non mollano e provano a rientrare in ottica playout. Si riavvicina ai playoff l’Olimpia che supera 0-2 il Cantiano in trasferta. I biancoblù vanno in rete con Sanviti e Rossi e brindano al nuovo obiettivo. Colpo salvezza del Mondolfo che si tira fuori dai guai spegnendo le velleità dell’Ilario Lorenzini Barbara. La sfida del pomeriggio termina 2-0 e sul tabellino dei marcatori vede scritti i nomi di Messina e Fontana. Pareggio a reti bianche per Urbino e Gabicce Gradara che continuano a mantenere i propri posizionamenti in zona playoff in attesa delle partite di domenica pomeriggio.

GIRONE B

Avanza senza soste l’Atletico Ascoli che sbanca 0-3 la tana del Monticelli. La capolista è ormai pronta al salto di categoria e fa festa con la doppietta di Rosa e il gol di Filipponi. Non vanno oltre il pareggio Portorecanati e Monterubbianese con i padroni di casa a sbattere sul muro degli ospiti. Il match del Monaldi termina 0-0. Fuochi d’artificio e continui colpi di scena in Centobuchi – Corridonia chiusa sul 3-4 per gli ospiti. A sigillare il successo le reti di Ripa, Montecchia, Taglioni e Ogievba. Inutili, ai fini del risultato, gli squilli casalinghi di Picciola, Liberati e Gibbs. Vince 0-1 a Montecosaro la Futura ’96 che muove in avanti la sua graduatoria. Il gol vittoria porta la firma di Cingolani.