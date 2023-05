Calcio, playoff di serie C: l’Ancona in campo a Lecco con l’obbligo di vincere

ANCONA – Stasera al Rigamonti Ceppi di Lecco l’Ancona cerca la vittoria, unico risultato utile per passare il turno e accedere al quarti di finale di playoff di serie C. Il 2-2 di giovedì scorso al Del Conero obbliga i dorici alla vittoria per raggiungere il traguardo del secondo turno di playoff nazionali, il «miracolo» in trasferta lo hanno già compiuto circa una settimana fa a Carrara, l’obiettivo è ambizioso ma alla portata dei biancorossi. Nella partita di andata contro il Lecco, però, l’Ancona s’è fatta sorprendere in più di una circostanza dai lombardi, solo le parate del portiere Perucchini hanno evitato un passivo più pesante, ma i dorici hanno avuto anche le loro occasioni da gol, e poi nei dodici minuti finali, grazie anche agli inserimenti dalla panchina, hanno messo alle corde il Lecco e in due circostanze sono stati loro a sorprendere l’avversario, due reti con cui hanno raddrizzato in extremis una partita che ormai sembrava persa. In questi playoff, nonostante le partite ravvicinate, l’Ancona sembra riuscire a trovare energie fisiche e mentali extra proprio nelle fasi conclusive delle partite: è successo contro la Lucchese, con il pareggio di Mondonico, ma anche a Carrara, con il gol-partita di Spagnoli dal dischetto, è accaduto nuovamente contro il Lecco.

E poi stasera il tecnico Marco Donadel potrà contare sul recupero di due giocatori come capitan Gatto e Simonetti, pedine inamovibili nello scacchiere biancorosso, ma anche su Prezioso, non al top ma a segno nella precedente partita. Contro il 3-5-2 bluceleste di Foschi, Donadel, che in questi giorni ha tenuto coperte le sue carte, dovrebbe proporre un 3-4-1-2 con Perucchini tra i pali, De Santis, Mondonico e Brogni in difesa, Mezzoni e Martina esterni di centrocampo sulla mediana insieme a Gatto e Paolucci, Simonetti posizionato più avanti con compiti di copertura in fase di non possesso ma anche libero di inserirsi nella manovra d’attacco, e più avanti Spagnoli e Di Massimo, oppure Moretti. Melchiorri e tutti gli altri, compreso Petrella che ha deciso il risultato nella gara d’andata, dovrebbero partire dalla panchina pronti a dare quell’impulso, a partita iniziata, che nelle ultime tre sfide playoff ha permesso all’Ancona di proseguire il suo cammino. Al seguito dell’Ancona, stasera a Lecco, circa 450 tifosi.