Calcio, playoff di C: l’Ancona ha sette vite e nel finale pareggia con il Lecco

ANCONA – Si è conclusa in parità sul punteggio di 2-2 la prima sfida della fase nazionale di playoff tra Ancona e Lecco: in uno stadio Del Conero gremito, cinquemila presenze, e davanti a patron Tiong giunto apposta per seguire la sfida, i dorici hanno sofferto per quasi un’ora e mezzo, andando sotto di due reti. Prima il vantaggio del Lecco con Celjak e poi il raddoppio su autogol di De Santis nella ripresa. L’Ancona ha creato davvero poche occasioni da gol, fino a quel momento, e dall’altra parte solo le numerose parate di Perucchini e la traversa centrata da Giudici hanno evitato che i biancorossi si trovassero a dover recuperare un passivo anche più pesante. Poi il colpo di reni, la reazione nel finale, l’orgoglio messo in campo quando tutto ormai sembrava perduto.

Prima il gol di Prezioso su un’azione che avrebbe meritato miglior fortuna già pochi secondi prima, con salvataggio sulla linea in seguito alla conclusione di Spagnoli, e poi nel penultimo minuto di recupero, su azione di Di Massimo e respinta di Melgrati, Petrella è stato il più svelto di tutti ad arrivare sul pallone e calciarlo in porta, fissando il punteggio sul definitivo 2-2. Un pareggio ottenuto più con il cuore e con le energie degli inserimenti dalla panchina che con la lucidità e la costruzione di nitide palle gol, se si escludono le due circostanze in cui i dorici hanno rimesso in piedi una partita che sembrava ormai persa. Un pareggio che obbliga l’Ancona a dover vincere a Lecco, lunedì prossimo alle 20.30, per centrare il passaggio del turno. E contro i blucelesti visti in campo ieri sera a Passo Varano, l’obiettivo non sembra affatto facile, anche se l’Ancona di Donadel sembra avere sette vite.

Gli altri risultati del primo turno nazionale di playoff disputato ieri, 18 maggio: Audace Cerignola-Foggia 4-1, Gubbio-Virtus Entella 2-0, Pro Sesto-L.R.Vicenza 2-1, Virtus Verona-Pescara 2-2. Tutte le partite di ritorno sono in programma lunedì prossimo, 22 maggio, alle ore 20.30.