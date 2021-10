Calcio, il Marina sbanca anche Montefano: è solo in vetta all’Eccellenza

MONTEFANO – Il Marina sbanca anche Montefano e resta saldamente al comando della classifica di Eccellenza a punteggio pieno: i ragazzi di Nico Mariani compiono il blitz al comunale Dell’Immacolata per 2-0. Sono quattro su quattro per gli adriatici che, complice il pari dell’Azzurra Colli, ora si ritrovano da soli in testa al massimo torneo regionale con 12 punti guadagnati.

Dei giovani Vinacri (2002) e Paialunga (2001) le reti decisive che incanalano il match contro i viola e regalano un’altra gioia alla società del presidente Santini. Che, come detto, rimane lassù, davanti a tutte le altre. Aspettando il prossimo impegno di domenica, in casa contro il Grottammare.

Tabellino Montefano-Marina 0-2 (0-0 pt)

Montefano: Rocchi, Galassi (74’ Cionchetti), De Luca, Orlietti (83’ Cantarini), Monaco, Alla, Latini (31’ Guzzini), M. Camilloni, Dell’Aquila, Carotti, Bonacci. All. Menghini

Marina: Castelletti, Morazzini, Maiorano, Rossetti, Vinacri, Carloni (77’ Simone), Gagliardi (67’ Costantini), Pesaresi, Lazzarini (86’ Droghini), Paialunga (80’ Falasconi), Catalani (46’ Cammarino). Alla Mariani

Arbitro: Giorgiani di Pesaro

Reti: 54’ Vinacri, 59’ Paialunga