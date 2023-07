Calcio, l’Ancona si assicura Cioffi del Napoli, manca solo la firma di De Laurentiis

L'attaccante partenopeo classe 2002 lo scorso anno ha giocato a Pontedera, in serie C, per lui 32 presenze e 7 gol

ANCONA – Antonio «Tony» Cioffi sarà un giocatore dell’Ancona, arriva in prestito dal Napoli. Per l’ufficializzazione dell’operazione manca solo la firma del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis sul nulla osta, ma l’attaccante si trova già in ritiro con i dorici a Cingoli, dunque già al lavoro con il tecnico Marco Donadel e con i nuovi compagni. L’operazione l’ha condotta in porto il direttore sportivo Francesco Micciola che in extremis avrebbe soffiato il giocatore al Gubbio. Attaccante classe 2002 l’ultima stagione al Pontedera, Tony Cioffi è di proprietà del Napoli, la società con cui è cresciuto. Seconda punta ma anche trequartista, alto 180 cm, Cioffi lo scorso anno è stato ceduto in prestito e per la prima volta s’è allontanato da casa, approdando al Pontedera, società con cui ha collezionato 31 presenze nella stagione regolare più una ai playoff, realizzando in totale sette gol, tra i quali uno proprio contro l’Ancona, nella seconda partita di campionato, quella pareggiata dai dorici per 2-2 in Toscana.

Cioffi è cresciuto all’ombra dei grandi campioni che sognava da ragazzino, lo scorso anno la scelta di vita di andare al Pontedera: «Ero solo un bambino pieno di insicurezze che ha cercato di dare tutto se stesso per la squadra che ama. Ora è giunto il momento di ‘volare’ da solo, certo di poter tornare nella mia Napoli con maggiore esperienza. Dopo 11 anni mi allontano per la prima volta da Napoli, ma è solo un arrivederci» ha scritto il giocatore partenopeo un anno fa sui social prima di accasarsi in Toscana. Ora è in ritiro a Cingoli con l’Ancona, desideroso di mettersi in mostra con i biancorosso insieme all’altro napoletano Antonio Energe, nuova coppia di trequartisti alle spalle del centravanti Spagnoli.

Antonio Cioffi è il settimo giocatore acquisito dall’Ancona quest’estate, dopo Giuseppe Agyemang, Filippo Marenco, Stefano Cella, Eduard Dutu, Antonio Energe e Steven Nador. Il terzo in prestito dopo Dutu che è della Fiorentina, e Nador che è della Spal. Sette giocatori nati dal 2000 in poi, nel segno della linea verde inaugurata dall’Ancona con il rinnovo del contratto di Tommaso Barnabà, giocatore del 2001: è il nuovo volto dell’Ancona, quello più giovane e imprevedibile, pronto a crescere a fianco di gente esperta come Perucchini, Camigliano, Gatto, Paolucci e Spagnoli. Se il nulla osta arriverà in tempo, sabato 29 luglio potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera anche Cioffi insieme ai compagni nell’amichevole in famiglia fissata contro la formazione Primavera.