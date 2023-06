Calcio giovanile, nelle Marche le finali nazionali: si comincia da Ancona e San Benedetto

ANCONA – La Federcalcio e il Settore giovanile e scolastico della Figc hanno scelto le Marche come palcoscenico dove far disputare le fasi finali di tutti i campionati giovanili nazionali. Si comincia domani, domenica 11 giugno, e si proseguirà nei prossimi giorni con un intenso e interessantissimo programma che vedrà il meglio del calcio giovanile nazionale scendere in campo per vincere il titolo ma anche per mettersi in mostra davanti ai tanti osservatori che saranno presenti in tribuna. Dall’11 al 30 giugno i talenti del calcio giovanile italiano, dall’under 18 maschile all’under 15 femminile, si affronteranno nelle sfide decisive per gli scudetti delle competizioni organizzate dal Settore giovanile e scolastico. Gli stadi marchigiani coinvolti saranno sei, per un totale di 23 gare tra le quali undici finali scudetto, due finali per il terzo posto (under 15 e under 17 femminile) e dieci gare di semifinale: il Del Conero di Ancona, il Recchioni di Fermo, il Giovanni Paolo II di Matelica, il Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, il Bianchelli di Senigallia e il Della Vittoria di Tolentino, mentre nello scorso weekend al PalaFiera di Pesaro si sono disputate le finali dei campionati di futsal. Le finali giovanili Tim saranno trasmesse su DAZN: la piattaforma di live streaming protagonista dell’intrattenimento sportivo proporrà nove finali scudetto (da under 18 a under 15 serie A e B e serie C, under 17 e 15 femminile) e quattro semifinali (under 18 e under 17 A e B maschile), avviando così una collaborazione con la Figc che, prossimamente, sarà arricchita anche da una serie di contenuti esclusivi sviluppati per raccontare il calcio italiano da una prospettiva inedita e innovativa.

«Per il secondo anno consecutivo – commenta il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – ospitiamo le finali giovanili, che rappresentano un’ulteriore occasione di promozione del nostro territorio attraverso lo sport di alto livello. Con la Figc abbiamo avviato da tempo una proficua collaborazione che, oltre alle competizioni giovanili, ci ha permesso di ospitare alcune gare delle nazionali under 21 e under 20 negli ultimi anni». «La promozione del territorio marchigiano – aggiunge Marco Bruschini, direttore Atim, Agenzia per il Turismo e l’internazionalizzazione delle Marche – passa attraverso moltissimi cluster differenti e uno di questi è lo sport. Non a caso, l’immagine delle Marche è legata a tantissimi sportivi, a partire da Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale e testimonial della Regione. Attraverso le finali giovanili riteniamo di poter valorizzare ulteriormente il nostro territorio anche tra i più giovani».

Si comincia dunque da Ancona e San Benedetto: domani, domenica 11 giugno, al Del Conero alle 17 il replay della semifinale di un anno fa, tra la Spal campione in carica e la Roma (ko nel 2022 per 1-0 ad Ascoli); al Riviera delle Palme alle 20.30 l’Inter affronta il Sassuolo. Nell’edizione del 2022, le finali giovanili hanno coinvolto circa 900 persone tra staff e calciatori delle squadre finaliste, le rispettive famiglie e il personale della Figc, arrivati da tutta Italia e ospitati nelle strutture ricettive del territorio, per un totale di quasi tremila pernottamenti. Numeri che, quest’anno, dovrebbero aumentare considerato il programma gare più ampio e l’esperienza passata, sulla base della quale in questi ultimi mesi i diversi attori coinvolti nell’organizzazione hanno definito sedi di gara e strutture alberghiere, con il coordinamento di Regione Marche, Atim, Confcommercio e Federalberghi Marche. Ecco il programma delle gare:



DOMENICA 11 GIUGNO

Semifinale 1 Under 18 | ROMA-SPAL Stadio Del Conero, Ancona 17.00 (diretta DAZN)

Semifinale 2 Under 18 | INTER-SASSUOLO Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto 20.30 (diretta DAZN)

LUNEDÌ 12 GIUGNO

Semifinale 1 Under 17 Serie C | SAN GIULIANO CITY-VICENZA Stadio della Vittoria, Tolentino 17.00

Semifinale 2 Under 17 Serie C | REGGIANA-ALBINOLEFFE Stadio Bruno Recchioni, Fermo 20.30

MARTEDÌ 13 GIUGNO

Finale Under 18 | Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto 20.00 (diretta DAZN)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO

Finale Under 17 Serie C | Stadio Bruno Recchioni, Fermo 20.00 (diretta DAZN)

VENERDÌ 16 GIUGNO

Finale Under 16 Serie C | CESENA-VICENZA Stadio della Vittoria, Tolentino 18.00 (diretta DAZN)

LUNEDÌ 19 GIUGNO

Finale Under 15 Serie C | Stadio della Vittoria, Tolentino 18.00 (diretta DAZN)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

Semifinale 1 Under 17 Serie A e B | Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto 17.00 (diretta DAZN)

Semifinale 2 Under 17 Serie A e B | Stadio Del Conero, Ancona 20.30 (diretta DAZN)

VENERDÌ 23 GIUGNO

Finale Under 17 Serie A e B | Stadio Del Conero, Ancona 20.00 (diretta DAZN)

SABATO 24 GIUGNO

Finale Under 15 Serie A e B | Stadio Bruno Recchioni, Fermo 20.00 (diretta DAZN)

DOMENICA 25 GIUGNO

Semifinale 1 Under 17 Femminile | Stadio Goffredo Bianchelli, Senigallia, ore 16.30

Semifinale 2 Under 17 Femminile | Stadio Goffredo Bianchelli, Senigallia, ore 18.30

LUNEDÌ 26 GIUGNO

Finale Under 16 Serie A e B | Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto 20.00 (diretta DAZN)

MARTEDÌ 27 GIUGNO

Finale 3°/4° posto Under 17 Femminile | Stadio Goffredo Bianchelli, Senigallia 16.30

Finale 1°/2° posto Under 17 Femminile | Stadio Goffredo Bianchelli, Senigallia 18.30 (diretta DAZN)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO

Semifinale 1 Under 15 Femminile | Stadio Goffredo Bianchelli, Senigallia, ore 16.30

Semifinale 2 Under 15 Femminile | Stadio Goffredo Bianchelli, Senigallia, ore 18.30

Finale Under 15 Dilettanti | Stadio Giovanni Paolo II, Matelica 18.00 (diretta figc.it)

GIOVEDÌ 29 GIUGNO

Finale Under 17 Dilettanti | Stadio Giovanni Paolo II, Matelica 18.00 (diretta figc.it)

VENERDÌ 30 GIUGNO

Finale 3°/4° posto Under 15 Femminile | Stadio Goffredo Bianchelli, Senigallia 16.30

Finale 1°/2° posto Under 15 Femminile | Stadio Goffredo Bianchelli, Senigallia 18.30 (diretta DAZN)