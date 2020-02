Calcio Femminile, l’Ancona Respect cade con la capolista Civitanovese

Nonostante lo 0-6 rimediato dalla formazione che attualmente è in testa alla classifica, per le biancorosse di mister Zacconi non sono mancati i segnali di crescita

ANCONA- Il KO maturato dall’Ancona Respect contro la capolista Civitanovese, 0-6 il risultato finale apparso troppo ampio in favore delle rossoblu, non ha fermato il percorso di crescita delle biancorosse. Dopo la vittoria nel derby con la Stella, le doriche di mister Giacomo Zacconi hanno pagato probabilmente dazio all’inesperienza risultando colpite soprattutto nei momenti chiave della gara. L’analisi complessiva, quella che esula dal risultato oltretutto arrivato al cospetto di un’autentica Ferrari della categoria, non può che essere positiva. Come confermano le stesse parole del tecnico dorico:

«La crescita continua ad essere evidente, abbiamo giocato alla pari per un’ora contro, a mio avviso, la miglior compagine del campionato. Dispiace per il crollo dell’ultima mezz’ora, che analizzeremo in settimana preparando la trasferta di Jesi, mentre attendiamo il ritorno delle infortunate».

In attesa di capire quando e come riprenderanno i campionati dopo la sosta imposta dall’emergenza Coronavirus, l’Ancona Respect continuerà ad allenarsi. In calendario il prossimo match sarebbe stato con la Jesina ma per chiarire definitivamente la situazione si attenderà il C.U. previsto per oggi pomeriggio.