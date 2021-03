Calcio dilettanti, dalla Promozione in giù è game over. L’Eccellenza attende Gravina

ANCONA- Mentre l’Eccellenza aspetta la risposta ultima e definitiva dal presidente della Figc Gabriele Gravina sui format e sulla ripresa degli allenamenti, dopo il Consiglio Direttivo della Lnd di ieri, dalla Promozione in giù la testa è già rivolta alla stagione sportiva 2020-2021. Questo a seguito del Comunicato di ieri 10 marzo da parte della stessa Lega nazionale dilettanti che, anticipando i Comitati regionali, ha così deliberato: «Il Consiglio Direttivo ha anche stabilito di comunicare alla Figc che non vi sono le condizioni per la ripresa delle attività in ambito regionale non di rilievo nazionale, risultando di competenza federale ogni decisione relativa all’attività giovanile».

Sospensione definitiva anche per quel che concerne il campionato Juniores Nazionale Under 19: «Il Dipartimento Interregionale, considerata la situazione relativa al numero dei contagi sul territorio nazionale nonchè i provvedimenti restrittivi da parte del Governo riguardanti anche l’attività scolastica in presenza, comunica la sospensione definitiva del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021. Si precisa che, pur ipotizzando un format diverso del Campionato con una composizione di gironi territorialmente meno disagiata, non si rinvengono le condizioni per una ripresa in assoluta sicurezza per i giovani calciatori. Peraltro, anche l’eventuale prolungamento della stagione sportiva, laddove eventualmente autorizzato dalla FIGC, non risulta praticabile per la concomitanza con gli esami di maturità».