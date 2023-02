Calcio, al Del Conero arriva il big match tra Ancona e Virtus Entella

ANCONA – Con il sostegno della tifoseria, che ha fatto visita alla squadra nell’allenamento di rifinitura di stamattina al Del Conero, l’Ancona affronta domani pomeriggio, domenica 26 febbraio alle 14.30, la Virtus Entella. E’ il big match di giornata, in questo turno numero 29, decima di ritorno nel girone B di serie C, un match in cui l’Ancona, quarta in classifica, proverà a recuperare terreno sulla Virtus Entella, terza. L’obiettivo di squadra e società è chiaro, perché arrivare terzi alla fine della stagione regolare significherebbe affrontare i playoff partendo direttamente con la fase nazionale. Un vantaggio non da poco. Per riuscirci, però, l’Ancona deve battere l’Entella e tentare, poi, aggancio e sorpasso nelle restanti partite di regular season.

Le buone ragioni per dare il massimo e anche di più ci sono tutte: non c’è solo il pubblico che, dopo essersi stretto intorno alla squadra stamattina – circa duecento persone al Del Conero per l’allenamento di rifinitura –, domani tenterà di spingere la squadra oltre l’ennesimo ostacolo, ma c’è anche una partita di andata da «vendicare», quel match di Chiavari in cui l’Ancona in vantaggio per 2-0, dopo aver dominato per un’ora, si fece rimontare, raggiungere e addirittura sorpassare nell’ultimo minuto di recupero, proprio con il gol dell’ex Faggioli. Una sconfitta davvero amara e probabilmente anche immeritata, che insieme a tanti altri episodi avversi, nel girone di andata, ha permesso alla squadra di crescere in fretta. E poi l’Ancona, finora, ha vinto con il Cesena e con la Reggiana (al ritorno), dunque tra le favorite per la vittoria finale del campionato – l’Entella insegue ma non vi ha certo rinunciato – mancherebbe solo la formazione ligure.

Le motivazioni per tornare a vincere e per farlo proprio domani al Del Conero, insomma, non mancano di certo. Certo che un possibile aggancio dell’Entella passa per forza per la vittoria di domani. Partita da dentro o fuori? Ecco il pensiero del tecnico biancorosso, Gianluca Colavitto: «Resto della mia filosofia, che alla fine è sempre quella di dare il massimo e di onorare la maglia, come stanno facendo i ragazzi. Non so se sia una sfida da dentro o fuori, so che c’è l’Entella, e che è normale che faremo di tutto per ottenere il massimo. E’ una partita delicata contro una squadra di blasone che, numeri alla mano, può anche ambire alla prima posizione. Stiamo lavorando bene, non posso che elogiare i ragazzi. Contro l’Olbia ho apprezzato tante cose, dal punto di vista caratteriale e per come la squadra ha lavorato in campo. Da questo siamo ripartiti a testa bassa per preparare al meglio la partita con l’Entella».