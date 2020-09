L’Anconitana lavora ad Offagna e attende novità dal mercato

La formazione biancorossa prosegue la preparazione agli ordini di Marco Lelli e del suo staff. In prova l'attaccante Ivan Di Federico, continua a piacere il play romano Alessio Fatati. In vista un test con la Juniores

ANCONA- Prosegue il lavoro di preparazione dell’Anconitana di Marco Lelli. Sul sintetico del Raimondo Vianello di Offagna la rosa biancorossa (in attesa dei rinforzi promessi dal mercato) sta proseguendo il suo lavoro sia sotto il piano atletico sia sotto quello tecnico-tattico. Alla seduta del venerdì non ha preso parte il solo Filippo Bartoli (’02) alle prese con un problema di natura muscolare. Perfettamente ristabilito Alessio Palladini (’99), che si è reintegrato al gruppo e prenderà parte anche al test in famiglia del weekend.

Anche questo sabato 5 settembre, infatti, i dorici torneranno in campo al Vianello ma questa volta saranno contrapposti alla formazione Juniores di Stefano Belardinelli. Sarà utile osservare i primi movimenti sul rettangolo di gioco dell’attaccante classe ’96 Ivan Di Federico da qualche giorno in prova con il gruppo. Nel passato della punta pugliese ci sono anche Castelfidardo e Fermana, entrambe in Serie D.

Si attendono sviluppi anche dal mercato. In questo momento la dirigenza dorica è forte sul playmaker romano Alessio Fatati (’89) ex Pomezia, Albalonga e Trastevere in possesso delle caratteristiche richieste dallo staff tecnico in questi giorni.