Rafforzate le misure di sicurezza per la partita di calcio in programma al Del Conero: per i sostenitori locali la strada consentita è solo quella che scende dalle Tavernelle

ANCONA – Stamattina l’incontro che si è tenuto in Questura ad Ancona, relativo al derby di calcio in programma domani, sabato 28 gennaio, allo stadio Del Conero di Ancona tra Ancona e Vis Pesaro, grazie anche alle indicazioni del Viminale, ha definito la partita a rischio elevato. Il che prevede un rafforzamento delle misure di gestione dell’evento, in linea con la previsione dell’arrivo di circa 250 tifosi da Pesaro, di cui un centinaio con mezzi propri e altri centocinquanta circa con il treno. La partita si svolgerà in orario serale e la Questura rende noto che la poca illuminazione esterna, soprattutto nell’area dei parcheggi dello stadio, certamente non facilita la gestione dei servizi di ordine pubblico. La Questura ricorda, inoltre, che la viabilità direzione stadio di Ancona offre una sola strada, sia per l’accesso che per il deflusso, il che non consente determinazioni diverse nelle partite a rischio.

La viabilità è stata dunque modificata in questo modo: per i tifosi dell’Ancona l’accesso allo stadio Del Conero sarà consentito solo provenendo dal cimitero delle Tavernelle e proseguendo per la Provinciale cameranese, mentre l’accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti, al pari dell’accesso da Camerano dall’arco degli Angeli: lì, per raggiungere lo stadio, sarà possibile transitare per Varano e raggiungere poi la Provinciale cameranese all’incrocio che si trova all’altezza di Passo Varano, poco oltre i parcheggi. Non sarà consentito parcheggiare l’auto nei pressi del forno Stacchiotti in zona Passo Varano e il sottopasso della stazione verrà presidiato e interdetto, l’accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno.

Numerose le polemiche riguardo alla modifica della viabilità che si sono scatenate da ieri sui social: in pratica i sostenitori dell’Ancona che provengono da sud, da Osimo come da Camerano, non potranno dunque accedere allo stadio transitando dall’arco degli Angeli o dal sottopassaggio di via Filonzi (arrivando dalla rotatoria del cinema Multiplex Giometti), ma dovranno tutti proseguire in direzione centro città tramite l’asse e poi uscire per lo stadio all’altezza del cimitero di Tavernelle: inevitabile che domani pomeriggio, da Tavernelle verso il Del Conero, si formi una lunga coda di auto, con il rischio di arrivare tardi alla partita. Meglio armarsi di tanta pazienza e partire molto in anticipo sull’orario del match.