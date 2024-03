Ancona, Tony Tiong alla città: «Restiamo compatti. Confermo gli impegni presi»

ANCONA – Il momento per l’Ancona è difficile, sette partite per centrare l’obiettivo della salvezza diretta. Ma in questo momento anche i silenzi del presidente Tony Tiong potrebbero pesare sul rendimento della squadra e sul sentiment di tutta la tifoseria, che ha visto nuovamente slittare l’appuntamento del patron ad Ancona per concludere la compravendita del terreno dove dovrà sorgere il centro sportivo. Per questa ragione mister Tiong ha deciso di far sentire la sua voce stamattina 13 marzo, per far sentire la sua presenza alla squadra, ma anche alla cittadinanza e all’amministrazione comunale.

«Entriamo in una fase di campionato dove sarà sempre più importante essere compatti per mantenere la categoria – scrive Tony Tiong nella nota diffusa dalla società biancorossa –. Per cui, chiedo a tutti di stare al nostro fianco, mettendo da una parte le polemiche e le delusioni. Ho la fortuna di essere il presidente di una società importante con dei tifosi straordinari che ci seguono in maniera numerosa in casa e in trasferta. Purtroppo, in questo campionato, non sono stato presente come avrei voluto, ma la mia vicinanza, il mio supporto, verso tutto il club non è mai mancato. Voglio anche comunicarvi che ho accolto favorevolmente le dichiarazioni del sindaco di Ancona Daniele Silvetti che rappresentano e consolidano il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale assieme alla società per la realizzazione del centro sportivo. Confermo che il sottoscritto ha fatto e sta facendo quanto di sua competenza per portare alla realizzazione di un progetto di importanza strategica fondamentale per la società, ma anche per tutto il territorio, rispettando quanto più volte dichiarato e illustrato alla cittadinanza e alla tifoseria».

Parole rassicuranti che confermano il suo impegno, dunque, così come aveva fatto mister Tiong in un messaggio privato con il sindaco Silvetti nei giorni scorsi, quando gli aveva comunicato di non essere presente ad Ancona a metà marzo, come aveva detto in precedenza, ma confermando la sua intenzione di acquistare il terreno per il centro sportivo. Quanto alla squadra, non è escluso che il presidente mandi al più presto un videomessaggio ai giocatori per esortarli al massimo impegno in questa fase che è la più delicata del campionato.