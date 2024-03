Calcio, Ancona, patron Tiong rimanda il suo arrivo per l’acquisto del terreno

ANCONA – Sarebbe dovuto arrivare domani ad Ancona, al più tardi venerdì 1 marzo, per incontrarsi con il sindaco Daniele Silvetti, ma ha rimandato ancora il suo arrivo in città. Tony Tiong, patron e presidente dell’Ancona, era atteso per il passaggio definitivo di proprietà del terreno che s’è aggiudicato tramite bando l’Ancona Sports Center, società di sua proprietà, terreno che si trova a Passo Varano poco distante dallo stadio Del Conero e dove dovrà sorgere il futuro centro sportivo già presentato a stampa e sponsor lo scorso mese di dicembre. Le ragioni del suo mancato arrivo ad Ancona sono relative a “questioni personali e familiari”, come lo stesso mister Tiong avrebbe scritto per messaggio in inglese al sindaco Silvetti attorno alle ore 15 di oggi. Slitta tutto di una o due settimane, dunque, mister Tiong ha scritto al sindaco che gli farà sapere con più precisione quando sarà presente ad Ancona per fissare un nuovo appuntamento.

Anche la società biancorossa ha saputo che il presidente non verrà ad Ancona soltanto poco fa. Le ragioni personali e familiari di mister Tiong, però, lasciano aperti tutti i dubbi e le incertezze del caso. Già la tifoseria, ma pare anche la stessa amministrazione comunale, nelle ultime settimane avevano avuto qualche timore che la cosa non andasse più in porto, visto che il patron avrebbe dovuto essere ad Ancona già lo scorso gennaio. La nuova data fissata da mister Tiong, 29 febbraio o 1 marzo, sembrava aver rassicurato tutti, ma il nuovo slittamento dell’appuntamento con il sindaco Silvetti, tra l’altro in un momento difficile della squadra, lascia adito a libere interpretazioni e diffonde nuove incertezze. Per il passaggio di proprietà l’Ancona Sports Center dovrà versare nelle casse del Comune di Ancona circa 1.4 milioni di euro, di cui 120mila di caparra sono stati già versati. L’arrivo di Tony Tiong per il rogito con cui l’Ancona Sports Center dovrà diventare proprietaria del terreno per la realizzazione del centro sportivo, dovrebbe però essere solo questione di settimane.