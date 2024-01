Ancona, torce allo stadio: daspo per 2 tifosi del Perugia

ANCONA – Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, nell’ambito delle attività volte ad impedire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ha firmato – ai sensi dell’art. 6 Legge nr. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni – due ulteriori provvedimenti, elaborati dalla Divisione Anticrimine, di divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, dove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio.

I Daspo sono stati disposti di seguito alla mirata attività di indagine- su intemperanze poste in essere da alcuni appartenenti alla tifoseria ospite, in occasione dell’incontro di calcio U.S. Ancona-Perugia, valevole per il campionato di calcio di Lega pro – Girone b, disputatosi lo scorso 5 novembre, al “Del Conero”. La Digos della Questura di Ancona ha deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, due esponenti del gruppo dei tifosi ospiti, ritenuti responsabili dell’accensione di alcuni artifizi pirotecnici all’interno del settore di curva sud, lasciandoli poi cadere all’interno del settore e creando pericolo per tutti i presenti.

Le condotte, poste in essere dai due tifosi perugini, italiani, di circa trenta anni, non sono sfuggite agli “occhi elettronici”, poiché sono stati immortalati dagli operatori di Polizia Scientifica, che monitoravano l’evento attraverso il sistema di videosorveglianza interna dello stadio.

Attraverso l’analisi dettagliata delle immagini, gli investigatori della Squadra Tifoserie della Digos di Perugia sono poi riusciti a identificare- senza alcun dubbio- i due tifosi responsabili dell’illecita e pericolosa azione.

Nei confronti dei due tifosi dorici è scattata dunque la denuncia ed è stato successivamente avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’emissione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, di competenza del questore di Ancona, Cesare Capocasa. I soggetti, colpiti dai provvedimenti, non potranno accedere alle manifestazioni sportive per un anno uno.

Il Questore di Ancona: «Queste misure si sono rese necessarie affinché il campionato continui a svolgersi nel rispetto della normativa specifica, assicurando l’ordine e la sicurezza pubblica e tutelando tutti coloro che si recano allo Stadio con il desiderio di assistere ad una manifestazione sportiva, senza dover temere pericoli, scontri o violenze».