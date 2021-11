Ancona Matelica, mister Colavitto: «La posta in palio è alta»

Mister Colavitto ha mescolato le carte. In attacco l'escluso è Rolfini, gioca Moretti al centro dell'attacco. A centrocampo panchina per Papa e Delcarro, dentro Gasperi e Iannoni

ANCONA – La vittoria in campionato manca da quasi un mese (2-0 al Montevarchi), l’imperativo in casa biancorossa è quello di tornare alla vittoria. Davanti però c’è uno scoglio difficile da superare: oggi pomeriggio, domenica 7 novembre (fischio di inizio 14,30), al Del Conero arriva la Virtus Entella. I liguri, retrocessi dalla B, hanno qualche punto di ritardo dal gruppo di testa e non hanno più intenzione di regalare punti. «La posta in palio è sempre importante ma in questo caso lo è un po’ di più – ha detto il tecnico Colavitto -. La squadra, in queste ultime gare, ha perso un po’ di autostima e una vittoria sarebbe la panacea. Ho chiesto ai ragazzi i tre punti per dimostrare di essere un gruppo solido anche nei momenti di difficoltà, mi aspetto una risposta importante da questo punto di vista».

Cosa ne pensa dell’Entella?

«L’avversario non è difficile presentarlo. Hanno una grande qualità nel palleggio data da elementi con un lungo passato di Serie B e Serie A. A questo bisogna aggiungere una più che discreta qualità atletica che dona all’Entella un motore difficile da contrastare. Dovremo fare molto bene le due fasi, il possesso palla sarà una conseguenza del non possesso».

Mister, in settimana ha mescolato le carte, deciderà all’ultimo la formazione?

«I dubbi me li porto fino alla fine. In campo dobbiamo tornare a fare determinate cose e gli interpreti che saranno chiamati a scendere in campo sanno bene quello che devono fare».

In attacco invece, pochi dubbi: fiducia a Moretti, panchina per Rolfini…

«Moretti sa bene come si lavora con la palla e senza, sono certo che saprà mettere le sue caratteristiche a disposizione della squadra. La ricetta è chiara, servono compattezza, orientamento e pressing».

Al centro della difesa, nonostante qualche problema alla caviglia, ci dovrebbe essere ancora Masetti che comporrà la consueta coppia con Iotti. In alternativa pronto Bianconi. Tra i pali si rivedrà Vitali, confermando l’alternanza che l’allenatore biancorosso sta portando avanti dall’inizio della stagione. In prevendita sono stati venduti 2000 biglietti.