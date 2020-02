Futsal, il Città di Falconara piega il Noci e resta al quarto posto

Le citizens hanno superato 4-1 le avversarie restando salde al quarto posto in coabitazione con il Kick Off. Nel prossimo turno la formazione guidata da Massimiliano Neri farà visita alla Lazio.

FALCONARA- Una vittoria importante quella ottenuta dal Città di Falconara contro il Noci. Nel 4-1 del Palabadiali, maturato grazie alle reti di Vieira, Guti e Moreira (la quarta marcatura è un autogol di Dupuy), c’è tutta la voglia del CdF di ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa seconda parte di stagione. Attualmente le citizens occupano il quarto posto in classifica a quota 34 punti appaiate al Kick Off Femminile. Davanti c’è il Montesilvano a 37 e la coppia Salinis-Real Statte a 43. Nel prossimo turno le falconaresi di Massimiliano Neri saranno di scena sul campo della Lazio (domenica 9 febbraio alle 20).

SALA STAMPA

Erika Ferrara (giocatrice CdF): «Sicuramente non è stato facile perché il Noci è una squadra che non molla mai e noi, per altro, venivamo da una settimana di allenamenti intensi. Sicuramente ci serviranno andando avanti in campionato. Domenica prossima ci attende la Lazio e sarà dura perché è una squadra tenace, da sempre. All’andata hanno vinto loro e noi siamo chiamate a rifarci».

IL TABELLINO

CITTA’ DI FALCONARA – PUROBIO NOCI 4-1

Città di Falconara: Dibiase, Vieira, Luciani, Pereira, Ferrara, Guti, Pascual, Moreira, Ciferni, Verzulli, Brugnoni. All. Neri.

PuroBio Noci: Balestra, Gomez, Chiesa, Quarta, Dupuy, Saraniti, Sportelli, Loth, De Marco, Intini, Sevilla, Martino. All. Monopoli.

Reti: 4′ p.t. Vieira (F), 18’40” Guti (F); 2’30” s.t. Saraniti (N), 10′ Moreira (F), 17’20” aut. Dupuy.