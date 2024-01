Calcio a 5: Stilcasa Costruzioni Falconara, Domenichetti: «Non sarà facile battere il Kick Off»

L'allenatrice delle citizens tiene alta la concentrazione in vista della sfida contro il Kick Off valida per il 14° turno di campionato

FALCONARA MARITTIMA – Una nuova complicata trasferta è in arrivo per la Stilcasa Costruzioni Falconara. Archiviato lo splendido successo conquistato sul campo del TikiTaka Francavilla per 3-1, le biancoblu si preparano ad una nuova sfida da giocare lontano da casa. Le citizens infatti saranno impegnate tra le mura del Kick Off Milano nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A femminile di Calcio a 5.

Attualmente terze in classifica a quota 29 punti, le falchette affronteranno un Kick Off ottavo con 10 punti in graduatoria. All’andata la Stilcasa riuscì ad imporsi di misura, 2-1, a testimonianza del fatto che si prospetta comunque una gara da non sottovalutare. Come sostenuto dall’allenatrice delle biancoblu Giulia Domenichetti infatti: «Il Kick Off sta raccogliendo meno rispetto a quello che semina, sarà un avversario difficile da battere. La consideriamo una squadra al nostro livello, per noi è uno scontro diretto da giocare con umiltà e lucidità».

La Stilcasa si presenta all’incontro con le lombarde in piena fiducia, complice l’entusiasmante vittoria ottenuta contro il TikiTaka secondo in classifica: «Senza dubbi è stato un successo prestigioso e importante dal punto di vista dei miglioramenti visti in campo. Abbiamo fatto una prestazione di qualità». Il tecnico delle falchette però, ora a meno tre punti proprio dal Francavilla, resta con i piedi per terra: «A prescindere da quello che può dire ad oggi la classifica ci sono almeno 2-3 squadre superiori a noi costruite per raggiungere grandi obiettivi».

Le citizens però non vogliono assolutamente smettere di puntare in alto, trascinate da capitan Erika Ferrara in formissima grazie ai 5 gol trovati nelle ultime 5 uscite: «Ferrara sta bene ed è cresciuta molto, però è il collettivo che emerge sempre. Lei e le sue compagne stanno facendo una stagione meravigliosa».