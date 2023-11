Missione continuità a Lamezia per la Stilcasa Costruzioni Falconara

FALCONARA MARITTIMA – Stilcasa Costruzioni Falconara, caccia alla seconda vittoria consecutiva. Dopo aver trionfato per 4-2 contro il Montesilvano davanti ai propri tifosi, la squadra falconarese prepara la sfida alla Royal Lamezia. Lontano da casa, l’ex Città di Falconara si incrocia con le calabresi per la sesta giornata di Serie A femminile di Calcio a 5. Match in programma domenica 5 novembre alle 15:30.

Il bilancio dopo 5 partite di campionato è positivo per le citizens, ma le ragazze col falco sul petto non vogliono fermarsi qui. Al momento quarte con 10 punti in classifica, non devono assolutamente sottovalutare il prossimo impegno, nonostante il Lamezia sia ancora fermo a quota zero. Le giocatrici guidate da Giulia Domenichetti, dopo la splendida prova col Montesilvano, cercano un nuovo successo.

Uscire dal campo della Royal Lamezia con tre punti in tasca non è scontato, ma la Stilcasa è determinata nel riuscirci. Le falchette stanno bene e stanno dimostrando grande carattere. Non a caso infatti si trovano nei piani alti della classifica e vogliono restarci il più possibile.