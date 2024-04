Stilcasa Costruzioni Falconara, vittoria e secondo posto al fotofinish

ROMA – Sorride lo Stilcasa Costruzioni Falconara che vince contro la Yougo Lazio e scavalca il Tikitaka Futsal in classifica. Questo è il verdetto emerso dagli ultimi 40′ effettivi giocati dalle citizens in trasferta al Palagems di Roma. Tre punti che, come anticipato, hanno permesso alle ragazze di mister Giulia Domenichetti di aggiudicarsi la seconda posizione finale e quindi un miglior piazzamento per i Playoff. Il merito, se vogliamo, è del “passo falso” del Tikitaka contro il Bitonto (2-2). Tornando alla partita del Falconara, una vittoria mai in discussione. Il primo tempo, infatti, è da manuale: 4 a 1 grazie alla doppietta di Boutimah e alle reti di Soldevilla e Pereira. Nella ripresa, è fatale l’allungo biancoblu fino al 7 a 1 grazie a Pesaresi e al doppio centro di Praticò. Cambiano poco le due reti nel finale della Lazio. Al Palagems di Roma finisce 7 a 3 per il Falconara.

Adesso l’appuntamento si sposta ai quarti di finale dei Playoff contro la VIP. ll programma prevede Gara 1 a San Martino di Lupari (PD), il 5 maggio, mentre Gara 2 al Palabadiali il 10 maggio. Si giocherà al meglio delle tre, e l’eventuale terza sfida è fissata per il 12 maggio sempre a Falconara. Ogni gara di play off prevede un vincitore ed è escluso il pareggio. In caso di parità nei 40 minuti regolari, ci saranno i supplementari. In caso di ulteriore parità i rigori. Accederà alle semifinali chi vincerà due gare.

LAZIO-STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA 3-7 (1-4 p.t.)

LAZIO: Scarcella, Pantano, Matijevic, Ribeirete, Colucci, Ficeto, Conticelli, Serapiglia, Coratella, Di Bonaventura, Olivieri, Farinelli. All. Chilelli

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Soldevilla, Pereira, Ferrara, Boutimah, Pandolfi, Praticò, Pesaresi, Elpidio, Scoponi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti

MARCATRICI: p.t. 1’09” Soldevilla (F), 12’10” Pereira (F), 12’38” Boutimah (F), 18’11” Serapiglia (L), 19’20” Boutimah (F), s.t. 9’38” Praticò (F), 15’43” Praticò (F), 17’01” Pesaresi (F), 19′ Matijevic (L), 19’16” Matijevic (L)

ARBITRI: Francesco Sgueglia (Finale Emilia), Pierluigi Minardi (Cosenza) CRONO: Angelo Bottini (Roma 1)

CLASSIFICA: Bitonto 57, Città di Falconara 53, Tikitaka 52, Montesilvano 50, Molfetta 39, Lazio 29, VIP 23, Kick Off 22, Verona 17, Lamezia 16, Foligno 15, Pelleterie 11