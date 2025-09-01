Caccia Marche, con l’apertura al via anche i controlli dei Carabinieri Forestali

Sono 36 le pattuglie dispiegate nel territorio regionale per evitare incidenti e l’abbattimento di specie protette. Sono stati 180 i cacciatori controllati, 33 le sanzioni contestate, oggi, primo settembre, e primo giorno di attività venatoria nelle Marche. In occasione dell’apertura dell’attività venatoria, prevista per la specie colombaccio e per alcune specie di anatre, il Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche” ha disposto controlli mirati.



La presenza di cacciatori è risultata più bassa rispetto agli scorsi anni, contenuti anche gli illeciti contestati, che hanno riguardato principalmente l’esplosione di colpi vicino alle abitazioni e alle vie di comunicazione, il mancato rispetto delle disposizioni relative alla caccia in deroga (piccione, tortora dal collare e storno) e la mancata registrazione degli esemplari abbattuti sul tesserino venatorio.

il Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche” spiega che: «numerosissime in questi giorni le chiamate che pervengono alle centrali operative da parte di cittadini che lamentano l’esplosione di colpi di fucile nei pressi delle abitazioni, pertanto una parte rilevante dei controlli è stata mirata al rispetto delle distanze di sparo, che devono essere superiori a 150 metri se si spara verso strade o abitazioni, 100 metri negli altri casi».



Segnalare al 1515 o al 112 qualsiasi comportamento scorretto in modo da poter prontamente garantire l’intervento dei Carabinieri Forestali e delle Forze dell’Ordine a tutela della sicurezza delle persone e dell’integrità dell’ambiente.