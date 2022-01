Bus urta la pensilina, ferito un bambino

È successo in via Martiri della Resistenza. Il mezzo pubblico ha fatto cadere un cordolo e rotto il vetro

ANCONA – Lo specchietto urta la tettoia della pensilina è un cordolo di ferro cade su un bambino di nove anni. Il piccolo è rimasto ferito e portato in ospedale. Non è grave ma la paura è stata tanta questa mattina 28 gennaio, in via Martiri della Resistenza, alla fermata del bus che si trova davanti alla caserma dei pompieri (in direzione centro).

Il bambino era con un parente quando è sopraggiunto un autobus che con lo specchietto retrovisore posto a lato del mezzo è andato a sbattere contro la tettoia. Il cordolo della fermata, posto sul telaio della pensilina, si è staccato cadendo a terra e mandando in frantumi una vetrata. Non prima di aver ferito il bambino, soccorso dal 118 e dalla Croce Gialla. È stato portato al Salesi per accertamenti.