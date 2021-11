Bus in fiamme all’Aspio di Ancona, nessun ferito. Disagi alla viabilità

Le fiamme si sono sviluppate a bordo di un autobus della Conerobus nei pressi della rotatoria dell'Aspio. Da quanto si apprende non ci sono feriti. Sul posto i vigili del fuoco

ANCONA – Attimi di paura all’Aspio di Ancona. Intorno alle 15 di oggi – 25 novembre – nei pressi della rotatoria della frazione, a bordo di un autobus della Conerobus si sarebbero sviluppate le fiamme per cause ancora in fase di accertamento.

Da quanto si apprende non ci sono feriti perché i passeggeri sono stati fatti scendere tempestivamente dal mezzo dall’autista che sul primo momento ha provato a spegnere il rogo. Una densa ed alta colonna di fumo si è levata dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona, due pattuglie della Polizia Locale di Ancona e la Polizia Stradale. Forti disagi alla viabilità della zona.

(Servizio in aggiornamento)