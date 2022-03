Budano e Fraboni, due attori per lo spot 5X1000 della Croce Gialla di Ancona – VIDEO

L’uomo che risponde al telefono è Ettore Budano, noto attore anconetano. Dall’altra parte del telefono, a richiedere un soccorso al centralino della Croce Gialla Stamura, la bidella del Pinocchio, Lucia Fraboni, insegnante di lettere ma anche attrice di teatro e voce storica della radiofonia marchigiana, dalla metà degli anni Ottanta dove ha condotto programmi per Radio Blu, Radio Onda Libera, San Marino RTV (RAI), Arancia Network.

Due attori di fama che si sono messi a disposizione per registrare questo spot per la Croce Gialla di Ancona con il video che è stato registrato e montato da Daniele Frontini della Motik. Un video esilarante che ricorda quanto sia importante il 5×1000 per la Croce Gialla di Ancona. Come puntualizza il presidente Alberto Caporalini: «Per prima cosa voglio ringraziare Ettore Budano e Lucia Fraboni per il tempo che ci hanno messo a disposizione oltre che a Daniele Frontini sempre disponibile nei confronti della Croce Gialla. La nostra è una associazione che è nel cuore degli anconetani. Il gesto del 5X1000 non costa nulla ma ogni anno ci dà la possibilità di comperare una nuova ambulanza che ovviamente viene messa a disposizione della cittadinanza. La Croce Gialla è un bene di tutti e ognuno di noi può dare una mano per sostenere l’associazione».