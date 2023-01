Ancona, le buche e i soldi spesi per le strade accendono la polemica

L'assessore Paolo Manarini ha elencato tutti i lavori fatti dal 2015 al 2021 per un ammontare complessivo di oltre 25 milioni. Ma i cittadini continuano a lamentarsi per la situazione

ANCONA – La questione dello stato pietoso delle strade di Ancona, disseminate di buche, continua a far parlare di sé. Ogni giorno nuove segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini che non sempre riescono a evitare i crateri e le porzioni di manto stradale più danneggiate dal maltempo, dall’età e dal passaggio degli autoveicoli e dei mezzi pesanti. Anche ieri pomeriggio, durante la seduta del consiglio comunale, il tema è stato dibattuto, a seguito dell’interrogazione avanzata dal consigliere Arnaldo Ippoliti: «Poco fa, prima di arrivare qui – ha raccontato Ippoliti – mi ha chiamato un cittadino residente nella zona del Barcaglione che mi diceva di aver appena spaccato una gomma dell’auto. Le condizioni delle strade di Ancona sono pessime. Ho letto sui quotidiani dei giorni scorsi che per la manutenzione delle strade di Ancona sono stati spesi 35 milioni di euro, negli ultimi otto anni, con i risultati che sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti. Chiedo se siano confermati, questi numeri, e inoltre, viste le condizioni disastrose delle strade, a Baraccola, Candia, Barcaglione, Sappanico, Ghettarello, Montesicuro, quando l’amministrazione comunale interverrà. Molte buche sono state rattoppate ma poi sono riemerse».

All’interrogazione del consigliere Ippoliti ha risposto l’assessore Paolo Manarini: «Non so quelle cifre da dove siano state prese, ho fatto predisporre agli uffici un elenco degli interventi fatti dal 2015 al 2021, che in sei anni corrispondono a oltre 25 milioni». In realtà, l’assessore Manarini ha elencato tutti i lavori di manutenzione stradale effettuati nei sei anni e l’importo di ciascuno dei lavori, per un ammontare complessivo alla cifra indicata. Anche se il periodo non coincide con quello menzionato dal consigliere Ippoliti, che ha replicato: «Vivo e circolo ad Ancona tutti i giorni e vedo le strade, e davanti alla lista della spesa dei 25 milioni elencata da Manarini resto basito. Bisogna rivedere il modo in cui vengono assegnati questi lavori, c’è da preoccuparsi, abbiamo problemi grossi. Sono passato oggi davanti alla zona dell’ospedale di Torrette e c’è una macchina della polizia ferma perché davanti alla rotatoria proprio sotto all’ospedale c’è un cratere».