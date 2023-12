Ancona, il brindisi di Natale di Anci Marche con il prefetto Ordine e il presidente Sabatini

ANCONA – Marco Fioravanti, presidente di Anci Marche, ha presieduto il primo consiglio direttivo in presenza da quando ha assunto l’incarico. Al suo fianco il vicepresidente Lorenzo Fiordelmondo e tutti i membri del direttivo oltre al direttore Francesca Bedeschi. Nella casa dei comuni, sede di Anci Marche, si è tenuta, ieri, 21 dicembre, la prima occasione di confronto operativo sui temi all’ordine del giorno. Il consiglio direttivo è stato poi aperto alla partecipazione di Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche. Sabatini ha presentato al consiglio direttivo un importante progetto di promozione del territorio e delle sue eccellenze a cura della stessa Camera di Commercio delle Marche in programma nel mese di febbraio, in occasione del prossimo Festival di Sanremo e che vedrà la collaborazione di tutte le istituzioni. Al termine si è tenuto il tradizionale brindisi di Natale al quale è stato invitato anche il nuovo prefetto di Ancona Saverio Ordine, che ha portato il suo saluto e la piena disponibilità alla collaborazione nel rispetto delle reciproche competenze.