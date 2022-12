Anche le Briciole possono fare grandi cose: ad Ancona la mostra di foto Frolla coi biscotti in piazza

ANCONA – Via degli Orefici ad Ancona, le foto del micro-biscottificio Frolla nelle vetrine dei negozi a sostegno dell’inclusione e delle imprese colpite dall’alluvione di Senigallia. Si tratta dell’iniziativa “Basta poco per aiutare”, che durerà 10 giorni e ospiterà persino un Frolla Bus in piazza del Plebiscito (quella che per gli anconetani è piazza del Papa).

Il titolo dell’evento è anche lo slogan per presentare ai cittadini il biscotto “Briciole”, un biscotto fatto con le materie prime delle aziende colpite dalla catastrofica alluvione di Senigallia dello scorso settembre. La presenza del bus accompagnerà quindi la mostra fotografica nelle vetrine dei negozi di via degli Orefici. Qui, i commercianti ospiteranno una foto artistica negozio per negozio. Il taglio del nastro è stato nei giorni scorsi, alla presenza – tra gli altri – della sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli.

Il taglio del nastro con la Sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli

Nelle foto, i ragazzi di Frolla, biscottificio di Osimo che con il suo lavoro integra le persone diversamente abili nel contesto lavorativo. Tanti i riconoscimenti conquistati dai Frolla: Premio Europeo Cittadino dell’anno 2021, Premio Inclusione 3.0 2019 assegnato dall’Università di Macerata, Vincitori Oscar Green Marche 2022, premio sostenibilità Ki-Life 2022. La loro filosofia è basata sul prodotto di qualità lavorato da soggetti disabili.

La mostra accompagnerà i visitatori fino alla fine della via, che è uno dei vicoli storici più caratteristici nei pressi di corso Mazzini, in pieno centro. Nella piazza della movida, ci sarà invece il Frolla Bus ad attendere la cittadinanza per una merenda gustosa e solidale. Oltre a biscotti e vari dolciumi, sarà disponibile il biscotto ˈBricioleˈ, nato dalla voglia di aiutare le imprese che sono state colpite dall’alluvione del 15 settembre.

«Il nome di questo biscottino – spiegano dall’organizzazione – nasce dal principio che, come riporta lo slogan, basta poco per aiutare. Gli ingredienti principali, le amarene e il cioccolato, sono delle imprese che hanno subito danni dall’alluvione».

I ragazzi di Frolla con la Sindaca di Ancona e i negozianti di via degli Orefici

Soddisfatto Andrea Cantori, segretario della Cna di Ancona: «L’iniziativa messa in campo dai commercianti di via degli Orefici e da Frolla va nella direzione (auspicata pure dal Comune dorico) di aprire maggiormente piazza del Plebiscito ad una clientela diversa dalla solita, quella delle famiglie – ha commentato Cantori –. Inoltre, i commercianti della via hanno voluto dare un senso a questo Natale 2022, mettendo in vetrina la solidarietà. Per questo, hanno fatto proprio lo slogan Basta poco per aiutare, adoperandosi per ospitare la mostra fotografica e il Frolla Bus. Un piccolo gesto che vuole essere un segnale di vicinanza e di sostegno. In via degli Orefici il messaggio che si lancia è quello che anche le briciole possono fare grandi cose».

La piccola kermesse, organizzata dalla ditta di Osimo e dai commercianti di via degli Orefici, sarà visibile dal 13 al 22 dicembre e il Frolla Bus sarà operativo dalla 16 alle 20.