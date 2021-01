Botte in centro tra giovanissimi, c’è l’ombra delle baby gang

ANCONA – Baby gang, la lezione di sabato scorso non sarebbe bastata a spegnere i toni. Ieri sera un gruppetto di giovanissimi si è affrontato in piazza Roma, poco dopo le 19. «Erano una trentina – hanno riferito dall’Ottica Manna – ragazzini piccoli, abbiamo visto un gruppetto correre verso il bar qua accanto. Uno aveva un occhio nero un altro perdeva sangue dal naso. Se le sono date a vicenda, che paura». Dal negozio hanno chiamato le forze dell’ordine. In piazza Roma sono convogliate tre pattuglie dei carabinieri e due della polizia. I ragazzini si erano già dileguati. La rissa si è consumata davanti al Caffè Roma che era chiuso. Potrebbero essere gli stessi ragazzini della rissa sventata sabato dai carabinieri del Norm (leggi l’articolo). I militari acquisiranno le immagini delle telecamere di pubblica sicurezza presenti in piazza Roma. Ieri sera hanno pattugliato il centro alla ricerca dei responsabili.