Botte alla compagna, lei lo lascia e lui danneggia l’auto dell’ex: arrestato un 24enne

È successo ad Ancona nel tardo pomeriggio di oggi. L’uomo, armato di bastone, ha sfondato i vetri del veicolo dell’uomo che stava aiutando la donna a fuggire. Ora è in carcere per maltrattamenti

ANCONA – Lui è un violento e lei decide di lasciarlo ma non prima di aver preso a bastonate l’auto a bordo della quale la donna stava per mettersi in salvo. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, in via Tiziano. Gli agenti delle volanti della questura hanno arrestato un siciliano di 24 anni residente nell’anconetano, per maltrattamenti e danneggiamento. L’uomo, verso le 13 di oggi, ha raggiunto la via armato di un grosso bastone con il quale ha sfondato i vetri dell’autovettura dell’ex convivente della sua fidanzata che si era recato nella zona per aiutare la donna ad andarsene dall’abitazione.

La decisione della donna scaturitva da una serie di atteggiamenti violenti del siciliano che spesso la maltrattava e minacciava per gelosia. Ieri sera l’ultimo episodio. Durante una lite l’uomo strattonava ripetutamente la donna che decideva di lasciarlo.

In Questura la vittima denunciava altri episodi avvenuti nelle ultime settimane uno dei quali la vedeva costretta a ricorrere alle cure ospedaliere per contusioni varie guaribili in 7 giorni a seguito della violenza del compagno.

Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti rinvenivano presso l’abitazione del siciliano una rivoltella scacciacani con la quale minacciava spesso la donna.