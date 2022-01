Borsone con proiettili davanti la sede di Rai Way ad Ancona: dentro un guanto e dello spago

ANCONA – Non c’erano solo cartucce ma anche un guanto in tessuto e dello spago nel borsone mimetico rinvenuto questa mattina – 6 gennaio – vicino alla sede di Rai Way. Dopo i primi accertamenti la polizia ha chiarito che non c’erano messaggi di rivendicazione o altro nello zaino contenente numerose cartucce da fucile da caccia, circa un centinaio, rinvenuto in una cabina elettrica in via dell’Industria. Le munizioni erano dentro due o tre buste di plastica.

Tutte le ipotesi sono aperte per la polizia che sta conducendo le indagini sull’episodio, i cui contorni sono ancora da chiarire. Ma potrebbe perdere consistenza la pista di un gesto dimostrativo. Tra le altre ipotesi anche quella del furto dello zaino, forse appartenente ad un cacciatore, da parte di ignoti che poi l’avrebbero abbandonato nella cabina elettrica dismessa, vicino all’ingresso di Rai Way, dove stamane è stato notato da un passante dato che lo sportello era aperto. Sono in corso accertamenti sulle munizioni (tipo, marca, periodo di fabbricazione), che sono state raccolte dagli artificeri della polizia. La zona è inoltre controllata da un sistema di videosorveglianza della Rai, dalle cui immagini potrebbero venire ulteriori elementi. Propende la pista dell’abbandono.