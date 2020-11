ANCONA- È scattato oggi il bonus riservato a pc e tablet, in particolar modo alla banda ultra larga e alle apparecchiature informatiche. Lo Stato ha stanziato circa 204 milioni a beneficio delle famiglie italiane per permettere l’acquisto di connessione Internet e device (computer o tablet in sostanza) per navigare in rete.

I dispositivi potranno essere richiesti solo in modo contestuale alla sottoscrizione di un contratto per la connessione Internet a banda ultralarga (almeno 30 Mbps in download). Ovviamente per ciascun nucleo familiare presente nella stessa unità abitativa sarà concesso un solo unico contributo.

Il contenuto dei voucher

I voucher avranno un valore complessivo fino a 500 euro per l’attivazione di connessione veloci o per l’acquisto. La connettività dovrà essere di almeno 30 Megabit al secondo per una somma non inferiore a 200 euro. Avranno diritto al bonus le famiglie con un Isee annuo inferiore a 20 mila euro. La somma potrà essere utilizzata sia sotto forma di sconto concessa direttamente dal rivenditore per l’acquisto di una connessione a rete fissa a banda ultralarga. Chi dovesse decidere di cambiare operatore prima della scadenza del contratto potrà utilizzare il residuo del bonus per ottenere uno sconto presso il nuovo provider. Escluse dal voucher tutte quelle famiglie che hanno già un contratto di connettività a banda larga (superiore a 30 Mbps) che non potranno usufruirne neanche per un’eventuale estensione della velocità di connessione.

Le prime stime

Dalle prime stime effettuate saranno 2,2 milioni le famiglie che potranno usufruire del bonus fino al 1°ottobre 2021. I fondi, come normale che sia, non basteranno per tutta questa potenziale platea. Solo 408mila utenti potranno godere del bonus in relazione al principio del “chi arriva prima”. Per ottenere il voucher, si legge in uno dei siti specializzati, basterà recarsi in qualsiasi punto vendita di un qualsiasi operatore telefonico iscritto al portale di Infratel Italia (società del Ministero dello sviluppo economico) dedicato alla gestione del bonus. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’Isee relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20 mila euro su base annua e che i componenti dello stesso nucleo, e per la stessa unità abitativa, non hanno già usufruito del contributo.

Riapre il bonus – bici

Sempre da oggi, in virtù delle difficoltà che sono state riscontrate il 2 novembre, si è riaperta anche la possibilità di richiedere il bonus-bici (o monopattino, hoverboard e tutti i mezzi identificati dal bando del Ministero dell’Ambiente). La possibilità è riservata agli aventi diritto che non hanno avuto la possibilità di richiedere il bonus/voucher per rimborso o acquisto in quanto la piattaforma ha evidenziato dei problemi. Ci sarà tempo fino al 9 dicembre. I rimborsi arriveranno entro febbraio come affermato dal titolare dell’Ambiente Sergio Costa.