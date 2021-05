Blitz dei carabinieri in una scuola di Ancona, trovata droga in bagno

ANCONA – Lotta alla droga, i carabinieri iniziano dalle scuole e in un plesso trovano hashish e marijuana. I militari della Compagnia di Ancona sono stati impegnati negli ultimi giorni in numerosi controlli del territorio finalizzati da un lato a garantire l’osservanza delle norme in materia di contenimento del contagio da Covid-19, dall’altra a prevenire reati in materia di stupefacenti. Per i controlli anti droga hanno collaborato i militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro, impiegati anche in attività di controllo su strada.

All’interno di una scuola superiore, nel bagno, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto circa 5 grammi di hashish e marijuana, occultati forse da qualche giovane all’interno di un sifone poiché intimorito dalla presenza dei cani. Nel corso del servizio sono stati controllati 282 persone e 150 veicoli: 7 sono state le sanzioni elevate nei confronti di altrettanti soggetti, sorpresi a circolare durante l’orario di coprifuoco senza giustificato motivo o perché privi di dispositivi di protezione delle vie aeree.