Bimba ha fretta di nascere, parto lampo sul piazzale del Salesi

È successo ad Ancona. Una mamma di 40 anni di Polverigi era in ambulanza quando la piccina spingeva per uscire. A bordo è salito il personale sanitario del pediatrico. Poi le due sono state portate in sala parto per i controlli

ANCONA – Chiama il 118 perché le si sono rotte le acque ma il bebè ha fretta di venire al mondo e nasce sul piazzale del Salesi. Ieri sera, martedì 21 gennaio, il parto lampo fatto da una 40enne residente a Polverigi. Attorno alle 21.15 la telefonata al 118 che ha inviato sul posto l’automedica e la Croce Gialla di Agugliano.



La donna è stata adagiata su una barella e il mezzo di soccorso è partito spedito per Ancona. A Torrette la bimba spingeva per nascere tanto che la donna ha iniziato ad urlare “sento che sta uscendo”.



L’ambulanza ha fatto giusto in tempo ad arrivare sul piazzale del Salesi, a far salire ostetrica e infermiera, che la donna ha partorito dando alla luce una bimba di tre chili. Neonata e mamma sono state poi portate in sala parto per i controlli. Stanno entrambe bene. «È stato un parto di pochi secondi – racconta Nevio Cionna, presidente della Croce Gialla di Agugliano che ieri sera era alla guida dell’ambulanza – in tanti anni di soccorsi non mi era mai successa una cosa del genere».