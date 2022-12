Bilancio partecipato, Ancona ha scelto: ecco i due vincitori tra i progetti finalisti

Presentato stamattina in Comune l'esito delle votazioni: primo posto per il Planetario di Ancona al Parco del Gabbiano e per il Posatour, percorso pedonale nella zona di Posatora

ANCONA – La città ha scelto i due progetti del bilancio partecipato che vedranno il via ai lavori il prossimo anno: la votazione online e all’Urp che è scaduta lo scorso 20 dicembre è stato l’ultimo passaggio di un lungo processo di selezione e scelta cominciato la scorsa primavera. I vincitori sono due, appunto, un progetto realizzato dagli studenti e uno dai cittadini. Tra le scuole si è affermato il Planetario di Ancona al Parco del Gabbiano, idea trasformata in bozza di progetto da parte dei ragazzi dell’istituto di istruzione superiore Volterra Elia, che ha superato la concorrenza del Savoia Benincasa per 6703 preferenze contro 5224. Tra i progetti dei cittadini s’è imposto il Posatour, percorso pedonale nella zona di Posatora, che ha raccolto 7006 preferenze, piazzandosi al primo posto davanti al progetto Bikestation, che ne ha raccolte 3336, e davanti a quello denominato Pensiline Ecosmart, che ne ha ottenute 2081. La votazione, di persona e online, permetteva a ciascun votante di esprimere un massimo di dieci preferenze da suddividere tra uno o più progetti. I cinque progetti finalisti erano stati presentati alcune settimane fa al Ridotto delle Muse.

«Siamo partiti da 49 progetti – ha spiegato stamattina l’assessore Ida Simonella – per arrivare ai cinque finalisti, quindi le elezioni, cui hanno partecipato 2433 votanti utili, hanno deciso i due vincitori. Ma essere arrivati comunque in finale rappresenta un importante traguardo, perché tutti i progetti hanno dato stimoli che, laddove possibile, cercheremo di recepire. Il budget dei due progetti entra dunque nel bilancio comunale e per questi due progetti inizia ora il percorso tipico, fatto di progettazioni e procedure di gara. Un po’ di tempo ci vorrà, ma vedranno la loro realizzazione nei tempi più brevi possibili».

«Con l’assessore Simonella e con i tecnici del Comune e tutto il gruppo che ha partecipato ai lavori siamo arrivati alla fine di questa prima parte del lavoro – ha aggiunto l’assessore Stefano Foresi -. I ragazzi e i cittadini hanno fatto grandi presentazioni delle loro idee, è stato un percorso che ci ha coinvolto. Il Planetario continuerà una riqualificazione già cominciata nel Parco del Gabbiano di Torrette. E sono felice per Posatora e per quel percorso che si andrà a collegare con quello già esistente, quello di Padre Pio. Siamo molto soddisfatti, cercheremo in tutti i modi di dare anche maggiori risposte, oltre a questi due progetti. La partecipazione c’è stata ed è stata proprio la partecipazione della gente, ciò che volevamo».