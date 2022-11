BiAnconatale si avvicina, con un occhio ai costi

ANCONA – La ruota panoramica si staglia contro il cielo in piazza Cavour, pronta ad attirare chi cerca divertimento e scorci anconetani dall’alto. Il resto arriverà a breve, dalle luminarie alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, dall’albero alle casette di legno che ospitano il mercatino natalizio, a tutte le iniziative che animeranno non solo il centro cittadino. Presto il Comune renderà noto il calendario degli appuntamenti per le festività, il 26 novembre accenderà l’albero in corso Garibaldi: l’amministrazione comunale anconetana ha deciso di confermare anche quest’anno “BiAnconatale” nonostante la crisi energetica, facendo attenzione ai costi ed evitando gli sprechi, ma proseguendo nella tradizione che anima le vie anconetane prima e durante le festività e attira ad Ancona tanta gente anche dalle città vicine.

«Intanto lo abbiamo confermato, BiAnconatale – attacca il multiassessore Ida Simonella -, uno dei più importanti cartelloni di Ancona, quasi cinquanta giorni di eventi e altre iniziative che aiutano a rendere il clima festoso. Perché quest’anno i cittadini, tra le tante difficoltà, hanno bisogno anche di questo clima di serenità e di festa. E anche per gli operatori, perché se avessimo deciso di spegnere il Natale avremmo dato loro il colpo di grazia, in una fase difficilissima a causa dei rincari energetici. Se non abbiamo tanti strumenti per intervenire sui loro costi, almeno garantiamo un contesto che attragga persone, che costituisca giro d’affari, che consenta loro di realizzare una parte importante dell’incasso annuale proprio nel periodo natalizio».

La ruota panoramica in piazza Cavour

BiAnconatale più nel dettaglio: «Abbiamo confermato l’impegno per le luminarie – prosegue Ida Simonella – non solo in centro ma anche negli altri quartieri. Su questo l’investimento è cospicuo, da bando sono circa 180mila euro. Poi c’è il consumo energetico, ma si parla di cifre molto più contenute, qualche migliaio di euro. La ruota e la pista di pattinaggio sono due casi a sé, due operatori che vengono e pagano, è tutto a carico loro. Dunque a costo zero per la collettività. Poi ci saranno cinquantadue casette di legno, la maggior parte in piazza Cavour ma anche lungo corso Garibaldi, ci sarà il Bosco degli Elfi, un ambiente pensato per i bimbi e realizzato a piazza Pertini in collaborazione con Confartigianato. E tanti eventi che stiamo programmando proprio in questo periodo, eventi per lo più itineranti, che ci permetteranno di animare gran parte della città. E poi le associazioni di categoria, quelle dei volontari, le scuole, gli sponsor: tutti contribuiranno a BiAnconatale, come Leroy Merlin che si occuperà dell’albero. Ci saranno i parcheggi gratuiti, le navette, due trenini, uno destinato a corso Amendola, e iniziative anche nella zona del Piano”. Il tutto per la soddisfazione dei cittadini di Ancona e delle città vicine, come per quella degli esercenti che attendono il Natale anche per guardare con meno apprensione i propri bilanci.