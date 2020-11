Bevono birra in un vicolo, è assembramento: multati 8 giovani

ANCONA – La birra in mano e niente mascherine indossate. Assembramento un vicolo San Marco, i vigili urbani multano otto giovani, tutti maggiorenni. Il gruppetto è stato trovato questa sera, nel quartiere di Capodimonte. Una zona nascosta dove più volte i residenti si sono lamentati per la presenza di persone nemmeno residenti in zona che bivaccano e fanno rumore a tutte le ore. Così una pattuglia stasera è passata per un controllo. Gli agenti, muniti di pila, li hanno trovati che bevevano birra ed erano tutti vicini, senza indossare le mascherine. Sono stati identificati e sanzionati.

Gli agenti della municipale durante i controlli