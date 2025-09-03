Benvenute matricole: l’Univpm accoglie le future studentesse e i futuri studenti

ANCONA – Dopo il “welcome day” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia svoltosi il 1° settembre e dedicato a coloro che frequentano il “semestre filtro” per iniziare, insieme a docenti e tutor, il percorso accademico, l’Università Politecnica delle Marche è pronta ad accogliere le studentesse e gli studenti della aree didattiche di Agraria, Economia, Ingegneria e Scienze.



Si partirà l’8 settembre alla Facoltà di Ingegneria dove si svolgeranno, fino al 19 settembre i pre-corsi di Matematica, Fisica e Chimica rivolti a chi si sta immatricolando ai Corsi di Laurea per l’A.A. 2025/2026. Le lezioni, tenute dai docenti dei vari corsi di laurea, si svolgeranno esclusivamente in presenza, presso le sedi della Facoltà. La frequenza è fortemente consigliata a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, indipendentemente dall’esito del test di verifica delle conoscenze.



Dal 15 al 19 settembre sarà la “Settimana Zero” della Facoltà di Economia ‘G. Fuà’ a dare il benvenuto alle sue matricole. Il programma prevede l’intervento dei docenti che illustreranno l’organizzazione dell’università e i corsi di studio previsti dall’offerta formativa. Inoltre, interverranno tutor e personale di facoltà che, attraverso visite guidate ai laboratori e alle strutture universitarie, presenteranno le funzionalità e le opportunità offerte dai Centri di Servizio di Ateneo. Il programma prevede un pre-corso di Matematica propedeutico ai corsi del primo anno.



Martedì 16 settembre si terrà la Giornata di benvenuto del DiSVA, il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. L’iniziativa di accoglienza e inserimento, dedicata alle matricole e a coloro che sono interessati ai Corsi Triennali e Magistrali di Scienze, si svolgerà nell’Aula Azzurra (Edificio 3, del Polo Monte Dago di Ancona) e sarà anche un’occasione per conoscere il Centro Universitario Sportivo e la possibilità di “doppia carriera”, tramite la testimonianza di studenti e studentesse atleti.



Chiude la sessione dei “Welcome Day” dell’UnivPM il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali che lunedì 22 settembre 2025 alle ore 10:00 accoglierà le matricole e tutti gli interessati ai corsi dell’area didattica di Agraria. L’appuntamento, in presenza, è nell’Aula Magna della sede di Ancona in via Brecce Bianche 10, con collegamento da remoto dalla sede di Ascoli Piceno.



«È grande il nostro piacere di accogliervi all’Università Politecnica delle Marche – ha dichiarato il rettore Gian Luca Gregori – l’ingresso in Ateneo segna l’inizio di un percorso importante, fatto di studio, impegno e crescita personale, ma anche di incontri e di esperienze che vi accompagneranno nei prossimi anni. La nostra Università vi mette a disposizione non solo la qualità della didattica e della ricerca, ma anche servizi e opportunità che vi aiuteranno a vivere pienamente questa esperienza formativa. I vostri talenti e la vostra curiosità saranno il motore che ci spingerà a migliorare sempre di più, insieme a voi. L’Università non è soltanto un luogo di apprendimento, ma una comunità che cresce insieme, valorizzando le persone e le loro idee. Vi auguro di vivere anni intensi, ricchi di soddisfazioni e di scoperte. Qui potrete costruire le basi solide per il vostro futuro».



In tutte le giornate di benvenuto, sarà possibile effettuare il Test delle Conoscenze per l’Anno Accademico 2025/2026: il test, organizzato in ogni area per tutti i percorsi ad accesso libero, è una prova di verifica delle conoscenze non selettiva, al fine di poter valutare la propria preparazione di base. Sul sito di ogni Facoltà, si potrà trovare il calendario con le prossime date dei Test di Agraria, Economia, Ingegneria e Scienze.



Per conoscere tutti gli eventi di orientamento e avere informazioni sui test di verifica delle conoscenze consultare il sito www.orienta.univpm.it