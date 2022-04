Benessere fisico e mentale, un incontro ad Ancona promosso dalla Fidapa

ANCONA – La Fidapa Ancona – Riviera del Conero ha organizzato per venerdì 22 aprile (Giornata Nazionale dedicata alla salute della Donna) alle ore 18 presso il Circolo Club Amici del Mare – Marina Dorica Ancona (via Mascino 5H) un incontro dove si parlerà di benessere fisico e mentale attraverso la presentazione del libro Il metodo Power di Riccardo Zuccaro, autore anconetano.

Il libro illustra un Metodo il Power Ring ed offre strumenti per alimentare il benessere fisico, l’autostima, la consapevolezza, il benessere mentale, l’empatia, la leadership e la resilienza, in un loop positivo che si autoalimenta.

«In un momento particolare come quello attuale, pandemia da covid 19, guerra nel cuore dell’Europa, è di fondamentale importanza per tutti, ma per le donne in particolare rimettersi al centro della vita in modo proattivo e concreto. Nel libro l’autore punta su benessere fisico e benessere mentale strettamente legati, dal famoso “Mens sana in corpore sano”, ovvero lo stretto legame tra corpo e mente», spiegano gli organizzatoric

Il Power Ring in tour è iniziato lo scorso 15 marzo e per scelta dell’autore le presentazioni saranno soltanto una per ogni città.