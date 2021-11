La benedizione di Papa Francesco al Gruppo Amici per lo Sport di Falconara

Momenti emozionanti per i volontari cittadini che sono stati ricevuti in udienza dal Santo Padre. Bergoglio li ha invitati a proseguire nel loro impegno per la comunità

ROMA – «Sì, è stata una delle emozioni più grandi della mia vita». Faceva fatica a trattenere la commozione, Tarcisio Pacetti, presidente del Gruppo Amici per lo Sport, nel commentare quei momenti durante l’incontro ravvicinato con Papa Francesco. Ieri, 3 novembre, i volontari dell’associazione di Falconara, infatti, sono stati ricevuti dal Santo Padre a Roma, nell’Aula Paolo VI, nel corso dell’udienza plenaria del mercoledì. Bergoglio li ha voluti incontrare e salutare di persona per l’impegno che li caratterizza a livello locale e non solo. In prima fila, negli ultimi mesi, per contrastare l’avanzata della pandemia con il supporto e la gestione del centro vaccinale, passando per gli eventi di prevenzione, di solidarietà e inclusione. E per arrivare all’iniziativa clou, la «Nonni e Nipoti», che coinvolge generazioni differenti e mondo dello sport olimpico e paralimpico.

Tutti temi carissimi al Pontefice, colui che proprio il 25 luglio ha istituito la ‘Giornata mondiale dei nonni e degli anziani’ e dunque ha voluto saperne di più dell’evento falconarese che incarna proprio i valori della solidarietà e dell’avvicinamento tra grandi e bambini. Pacetti glielo ha illustrato, il Papa li ha invitati a proseguire nella loro opera e a continuare ad essere ambasciatori di speranza. Accanto al numero uno del Gas presenti anche il vicepresidente Diego Cardinali, la segretaria Alessandra Silenzi e il socio fondatore Roberto Oreficini Rosi. Dopo le celebrazioni iniziali, i rappresentanti del Gruppo hanno consegnato a Francesco una pisside in oro e porcellana, realizzata dallo scultore Paolo Menon. Dal cuore dell’Aula Paolo Vi si è levato un applauso spontaneo per il Papa, che ha ringraziato i fedeli presenti.

Per tutti si è trattata di una giornata indimenticabile. Da Falconara erano partiti in cinquanta circa, compresi altri rappresentanti del consiglio direttivo dell’associazione quali Maurizio Andreoni, Stefano Errani, Massimiliano Marinelli e Aldo Crescini. Nel salone delle udienze anche l’arcivescovo della diocesi Ancona-Osimo, Angelo Spina, che ha tenuto i rapporti con le alte autorità religiose, l’assessore Clemente Rossi in rappresentanza del Comune falconarese, oltre a Monica Bordoni, addetta del Gabinetto dell’Assemblea legislativa delle Marche, e Davide Fiorini, sindaco di Camerata Picena. I due hanno regalato a Bergoglio il libro ‘Lo stile dialogico di Papa Francesco’, realizzato dal professore Giancarlo Galeazzi e patrocinato dal Consiglio regionale. «Dopo un viaggio lungo più di dieci anni – hanno concluso i rappresentanti del Gruppo Amici per lo Sport -, l’aver incontrato il Santo Padre è sicuramente il coronamento di un percorso e contestualmente anche uno stimolo nell’andare avanti e continuare con le nostre iniziative per la comunità».