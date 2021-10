Bazar dello spaccio nelle campagne di Recanati: arrestati padre e figlio

È l’esito di una operazione della squadra mobile di Ancona. Blitz in un casolare, in cui sono stati sequestrati quasi 3 kg di droga, oltre a più di 4mila euro

ANCONA – Un casolare che oltre ad essere la loro abitazione era diventato un bazar della droga. Arrestati padre e figlio. È il termine di un operazione della Squadra Mobile di Ancona coadiuvata dalla Mobile della Questura di Macerata. I due arrestati sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di un grosso quantitativo di hashish, marijuana e droghe sintetiche: secondo l’accusa approvvigionavano di droga pusher anconetani che poi la spacciavano nella piazza dorica.

Dopo diversi accertamenti, gli investigatori hanno perquisito un casolare, luogo di domicilio di padre e figlio, di 64 e 34 anni. Rinvenuti cinque barattoli in vetro in una legnaia contenenti quasi 1 kg di marijuana, 24 panetti di hascisc (in un camino e in un frigo, all’interno di garage) per un totale di 3 kg; nel casolare anche una decina di grammi di droga sintetica tra Mdma e Ecstasy.

Durante l’operazione di Polizia, sono stati sequestrati anche 4.730 euro ritenuti il provento dell’attività di spaccio, tre bilancini di precisione, buste di cellophane e rotoli di nastro adesivo, coltelli e cutter, materiale utilizzato per tagliare e confezionare le dosi di droga da spacciare.

Visti i gravi indizi probatori riscontrati dalla polizia durante l’attività di indagine, padre e figlio venivano arrestati e, su disposizione della Procura di Macerata, collocati in carcere a Montacuto – Ancona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.