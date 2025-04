Battaglia di striscioni su Atim in consiglio regionale tra maggioranza e opposizioni

Approvata anche la legge per adeguare la normativa regionale sulle costruzioni in zona sismica (l.r. 1/2018) alle recenti disposizioni introdotte dalla legge statale 105/2024

ANCONA – Battaglia di striscioni, con doppia interruzione della seduta del Consiglio comunale da parte del presidente, Dino Latini. Questo in estrema sintesi il resoconto di un consiglio che ha vissuto momenti di tensione su Atim. Per il resto, però, approvata anche la legge per adeguare la normativa regionale sulle costruzioni in zona sismica (l.r. 1/2018) alle recenti disposizioni introdotte dalla legge statale 105/2024. Approvazione avvenuta all’unanimità. Ma prima la bagarre.

Lo striscione delle opposizioni

Le opposizioni

Ad accendere la seduta, proprio all’inizio, la capogruppo del Pd, Anna Casini, che anche a nome della collega del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, ha chiesto l’anticipo della discussione sulla proposta di legge dem che chiede in sostanza di abrogare la stessa agenzia Atim. «Giace da sei mesi in Consiglio senza che vi sia stato l’esame da parte della seconda commissione e alla luce dei rilievi gravissimi riscontrati dalla commissione d’inchiesta interna, un team di tecnici scelti dal presidente Acquaroli che confermano ciò che dice il Pd da molto tempo in merito alle gravissime irregolarità sugli affidamenti. È vero che ci sono agenzie simili in altre regioni, ma nessuna regione ha un’agenzia che si è dimostrata così negativa dal punto di vista del lavoro fatto e delle modalità di spesa di risorse per 12 milioni di euro», le sue parole. Ribattute dal centrodestra che, per voce del capogruppo di Fratelli d’Italia Simone Livi, ha espresso parere contrario all’anticipazione del voto, chiedendo invece il rinvio in commissione. Dopo gli interventi di maggioranza e opposizione, l’aula ha bocciato la richiesta dem. A questo punto, lo striscione esposto dagli scranni delle opposizioni con su scritto: “Verità su Atim”. Proteste dalla maggioranza e seduta sospesa.

Lo striscione della maggioranza

La maggioranza

Sembrava tutto finito e invece, vi è stato un secondo tempo con un contro-striscione con la scritta: “Vogliamo la verità sul Pd” e l’intervento del consigliere dei Fratelli d’Italia Andrea Putzu. «Dobbiamo raccontare la verità. Qual è il vostro obiettivo? Non far fare le fiere agli imprenditori sulle internazionalizzazioni, perché voi gli volete togliere i fondi. Il vostro obiettivo è di prendere il vostro modello, l’Emilia-Romagna, di alzare le tasse, di alzare i ticket, di bombardare di pressione fiscale i cittadini. Vogliamo la verità», le parole di Putzu. Le proteste, questa volta, dai banchi delle opposizioni e il presidente Latini che ha nuovamente sospeso la seduta per dar modo ai commessi di togliere gli striscioni e ripristinare la situazione della regolare seduta in aula.