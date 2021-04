Basket, Unione Padova – Campetto Ancona si giocherà il 28 aprile

ANCONA- La Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona ha reso noto il rinvio della sfida con l’Unione Basket Padova originariamente in programma per sabato 3 aprile. Le positività riscontrate all’interno del gruppo squadra Virtus Padova (l’altra formazione euganea) che è stata avversaria di quella anconetana nell’ultimo weekend avevano dapprima spinto la società dorica a sospendere gli allenamenti poi, in accordo con i prossimi avversari, si è arrivati alla decisione sopracitata. Il match valevole per la seconda fase del campionato di Serie B si disputerà quindi – sempre al Palarossini – il prossimo 28 aprile alle 18.

Questo il comunicato ufficiale: «La Luciana Mosconi Ancona comunica che di comune accordo con l’Unione Basket Padova, unitamente all’approvazione del Settore Agonistico FIP e della Lega Nazionale Pallacanestro, l’incontro valevole per la 2a giornata del Girone C in programma sabato 3 aprile alle ore 18.00 al Palarossini contro la formazione patavina, è stato rinviato a mercoledì 28 aprile ore 18.00 sempre nell’impianto di Passo Varano. Ringraziando la Società Unione Basket Padova per la disponibilità mostrata, la Luciana Mosconi Ancona esprime soddisfazione per il buonsenso adottato alla base del provvedimento».