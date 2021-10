Basket, esordio casalingo vincente per la Luciana Mosconi Ancona

Primi punti per la Luciana Mosconi Ancona. Dopo la sconfitta alla prima giornata con Faenza, i dorici hanno superato in extremis Teramo.



ANCONA – Il pistolero Centanni piazza a tripla del 58-51 a meno di un minuto dalla fine e fa godere i circa mille spettatori presenti al PalaPrometeo Estra “L. Rossini”. Sì, perché proprio col segno delle pistole, Centanni capitano e leader indiscusso della Luciana Mosconi Il Campetto, festeggia il canestro con il quale i suoi chiudono la contesa e si aggiudicano la gara contro Teramo, alla prima casalinga della stagione.

I locali sono partiti subito forte, ma vengono ripresi e poi superati dagli abruzzesi. Ma poi entra in scena Centanni che riesce a sollevare la squadra nel momento più difficile. La contesa è equilibrata con le compagini che si fronteggiano colpo su colpo. La chiave del match è condensata negli ultimi sette minuti di gara: due giocate di Antonelli ridanno fiato a Teramo che tornano a meno 3 (44-47) quando ci sono 7′ da giocare e a pareggiare a quota 47 sulla tripla di Bertocco. Altro canestro dalla lunga distanza di Aguzzoli, gettato nella mischia al posto di Cacace, e Luciana Mosconi avanti 52-47 con Teramo costretta a chiamare un minuto di sospensione. Giombini dall’angolo non si fa pregare e realizza dalla lunga distanza il 55-47 per la Luciana Mosconi. Teramo non ha intenzione di mollare la presa ma è troppo deficitaria al tiro anche per merito della difesa di casa. Poi ci pensa Centanni a mandare i titoli di coda e la Luciana Mosconi può esultare.

LUCIANA MOSCONI ANCONA 58

RENNOVA TERAMO 51

LUCIANA MOSCONI IL CAMPETTO: Centanni 25, Panzini, Pozzetti 6, Minoli 4, Quarisa 4, Cacace 5, Giombini 3, Aguzzoli 5, Gospodinov 6, Zandri, Anibaldi, Carboni. All. Coen.

RENNOVA TERAMO: Bottioni 7, Triassi 3, Cucco, Guilavogui 2, Antonelli 16, Betocco 14, , Di Donato 3, Bonci 6, Ragonici, Di Giorgio. All. Salvemini.

ARBITRI: Quadretti e Spinelli di Roma.

PARZIALI: 18-14; 30-28; 45-40.