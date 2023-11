Basket, serie B: Jesi sontuosa contro la vicecapolista San Severo. Fabriano inciampa in casa con Padova

Una vittoria e una sconfitta per le due marchigiane di serie B nazionale di pallacanestro.

La General Contractor Jesi vince agevolmente contro la forte Allianz Pazienza San Severo, ai vertici della classifica. Impeccabile la prova di squadra dei ragazzi guidati da coach Ghizzinardi, che può sfruttare praticamente tutta la panchina. Cinque giocatori in doppia cifra, con Marulli autore di 20 punti. È la quarta vittoria consecutiva. Prossimo turno in trasferta contro Logimatic Group Ozzano.



General Contractor Jesi – Allianz Pazienza San Severo 93-72 (24-12, 23-15, 19-25, 27-20)



General Contractor Jesi: Roberto Marulli 20 (2/5, 2/4), Tommaso Rossi 18 (4/6, 3/7), Lorenzo Varaschin 15 (2/5, 0/0), Giulio Casagrande 13 (4/6, 1/2), Santiago Bruno 11 (1/3, 2/4), Giacomo Filippini 8 (4/6, 0/1), Emanuele Carnevale 5 (2/2, 0/0), Daniele Merletto 3 (0/0, 1/4), Antonio Valentini 0 (0/1, 0/1), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0), Francesco ikechukwu Ihedioha 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0).

Allianz Pazienza San Severo: Mattia Magrini 12 (1/4, 3/4), Stefano Pierotti alles 11 (3/5, 0/3), Djordje Pazin 11 (3/4, 1/6), Tommaso Gatto 9 (3/6, 0/3), Yande Fall 9 (4/10, 0/0), Arcangelo Guastamacchia 8 (3/3, 0/1), Goce Petrushevski 8 (3/3, 0/2), Luca Colombo 2 (1/4, 0/1), Fabio Montanari 2 (1/2, 0/1), Roman Tchintcharauli 0 (0/0, 0/0).

Cade in casa la Ristopro Fabriano, che non riesce ad avere la meglio di una coriacea Virtus Padova, protagonista di un ottimo secondo quarto, determinante ai fini del risultato finale. Sedici i punti di Bedin, che non sono comunque bastati per spuntarla contro i veneti. Prossimo turno in trasferta contro la Lux Chieti.

Ristopro Fabriano – Pallacanestro Virtus Padova 70-86 (21-19, 15-29, 17-21, 17-17)



Ristopro Fabriano: Alberto Bedin 16 (6/7, 0/0), Francesco Gnecchi 12 (4/6, 1/3), Simone Centanni 11 (1/5, 2/8), Matteo Negri 10 (0/3, 1/6), Nicolas manuel Stanic 9 (1/8, 2/8), Vlatko Granic 8 (4/7, 0/2), Yannick Giombini 4 (2/3, 0/1), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/1), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)

Pallacanestro Virtus Padova: Andrea Scanzi 21 (3/7, 5/7), Michele Ferrari 19 (8/17, 0/0), Michele Antelli 16 (2/4, 4/6), Corrado Bianconi 15 (2/3, 3/5), Giacomo Cecchinato 5 (2/3, 0/4), Lorenzo Molinaro 5 (1/2, 1/2), Federico Schiavon 5 (1/1, 1/1), Federico Osellieri 0 (0/1, 0/0), Aaron Guevarra 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0)