Basket, serie B: ecco il derby playoff Ancona-Senigallia

Derby playoff nella 25esima giornata del campionato di serie B, girone C, di pallacanestro. La Luciana Mosconi Ancona accoglie la Goldengas Senigallia. Stessa posizione in classifica per le due squadre, che si giocano il miglior piazzamento per la post-season in questa avvincente sfida in programma al PalaRossini. Di scena a Cesena, invece, la General Contractor Jesi, che dopo aver perso nel recupero con la capolista Roseto ha fra le mani una delle ultime chance per provare a riagganciare il gruppo di squadre a 20 punti ed evitare i playout. A rischio retrocessione diretta le altre due marchigiane: la Virtus Civitanova ospita la Luiss Roma, mentre Montegranaro sarà sul parquet di Rimini.

CLASSIFICA: 40 Liofilchem Roseto, 38 RivieraBanca Rimini, 36 Kienergia Rieti, 34 Real Sebastiani Rieti, 30 Luciana Mosconi Ancona, Sinermatic Ozzano, Andrea Costa Imola, Goldengas Senigallia, 22 Tigers Cesena, Raggisolaris Faenza, 20 Rennova Teramo, Luiss Roma, 15 General Contractor Jesi, 6 Giulia Giulianova, Virtus Civitanova, 4 Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO: Sinermatic Ozzano-Kienergia Rieti, Luciana Mosconi Ancona-Goldengas Senigallia, Tigers Cesena-General Contractor Jesi, RivieraBanca Basket Rimini-Sutor Montegranaro, Raggisolaris Faenza-Andrea Costa Imola, Virtus Basket Civitanova Marche-SSD LUISS Roma, Rennova Teramo-Giulia Basket Giulianova, Real Sebastiani Rieti-Liofilchem Roseto