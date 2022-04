Basket, serie B: in scena il derby Senigallia-Montegranaro

Derby marchigiano in programma nella 28° giornata di campionato di serie B, girone C. La Goldengas Senigallia, in lotta per un posto playoff, accoglie il fanalino di coda Montegranaro, che al contrario sta tentando di evitare la retrocessione diretta e giocarsi le proprie chances di permanenza in categoria attraverso i playout. Battaglia analoga quella della Virtus Civitanova, che attende sul parquet amico la Tigers Cesena.

Scontro di vertice al PalaRossini di Ancona: la Luciana Mosconi, che può sfruttare il concomitante derby fra le due squadre reatine, sfida la capolista RivieraBanca Rimini, un match che si preannuncia infuocato. Ancora un impegno casalingo per Jesi che dopo la brutta sconfitta contro Roma prova a uscire dalla zona playout contro Faenza.

LE GARE: Luiss Roma – Giulia Basket Giulianova, General Contractor Jesi – Raggisolaris Faenza, Luciana Mosconi Ancona – RivieraBanca Basket Rimini, Virtus Civitanova – Tigers Cesena, Kienergia Rieti – Real Sebastiani Rieti, Liofilchem Roseto – Rennova Teramo, Goldengas Senigallia – Sutor Montegranaro, Andrea Costa Imola – Sinermatic Ozzano.

LA CLASSIFICA: 42 RivieraBanca Rimini (*), Liofilchem Roseto, 40 Real Sebastiani Rieti, 38 Kienergia Rieti (*), 36 Luciana Mosconi Ancona, 32 Sinermatic Ozzano, Andrea Costa Imola, 30 Goldengas Senigallia, 28 Raggisolaris Faenza, 26 Luiss Roma, 24 Rennova Teramo, 22 Tigers Cesena, 19 General Contractor Jesi, 6 Giulia Giulianova, Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro.

(*) una partita in meno