Basket, serie B: Civitanova sfida Jesi, Senigallia verso Teramo

Derby in arrivo per la ventunesima giornata di campionato di serie B, girone C. A contendersi i due punti saranno la Virtus Civitanova e la General Contractor Jesi. Nessuna delle due compagini può permettersi di perdere: i padroni di casa lottano per tirarsi fuori dall’ultimo posto in classifica, mentre i cugini dell’Aurora, ridimensionate ormai le mire playoff stagionali, dovranno fare di tutto per uscire dalla zona playout dove attualmente stazionano. Si gioca domenica 27 febbraio, ore 18.

Lanciatissima la Luciana Mosconi Ancona, che accoglie la Sinermatic Ozzano al PalaRossini e potrà sfruttare il match di cartello fra prima (Roseto) e seconda (Rimini) della classe per avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Sarà di scena in Abruzzo invece la Goldengas Senigallia dove ad attenderla ci sarà la Rennova Teramo. Missione difficile per la Sutor Montegranaro, ultima in classifica assieme a Civitanova, che sarà impegnata a Imola.

CLASSIFICA: 36 Liofilchem Roseto, 30 RivieraBanca Rimini, Kienergia Rieti, 28 Luciana Mosconi Ancona, 26 Real Sebastiani Rieti, 24 Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola, Sinermatic Ozzano, 20 Rennova Teramo, 16 Tigers Cesena, Luiss Roma, 13 General Contractor Jesi, 12 Raggisolaris Faenza, 6 Giulia Giulianova, 4 Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO (21° giornata, 27 febbraio 2022): Virtus Civitanova-General Contractor Jesi, Real Sebastiani Rieti-Giulia Giulianova, Tigers Cesena-Kienergia Rieti, Rennova Teramo-Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola-Sutor Montegranaro, Luciana Mosconi Ancona-Sinermatic Ozzano, RivieraBanca Rimini-Liofilchem Roseto, Raggisolaris Faenza-Luiss Roma.