Basket, serie B: Ancona batte Senigallia nel derby marchigiano

Exploit della General Contractor Jesi a Cesena. Sconfitte sia Civitanova in casa contro Roma, che la Sutor in trasferta a Rimini

La Luciana Mosconi Ancona impone il fattore campo e batte al PalaRossini la Goldengas Senigallia. Gara molto combattuta, quella di sabato sera, fra due squadre intenzionate a giocarsi le proprie chances ai playoff. A spuntarla, nelle azioni finali, sono stati i dorici guidati da Piero Coen. Vittoriosa anche la General Contractor Jesi sull’ostico parquet di Cesena, con Gloria autore di ben 21 punti: risultato importantissimo per i ragazzi di coach Francioni, che le stanno tentando tutte per evitare i playout. Restano a rischio retrocessione diretta sia Civitanova, battuta in casa agevolmente da Roma, che Montegranaro, uscita sconfitta da Rimini.

I RISULTATI: Sinermatic Ozzano-Kienergia Rieti: 69-89, Luciana Mosconi Ancona-Goldengas Senigallia: 70-66, Tigers Cesena-General Contractor Jesi: 70-77, RivieraBanca Basket Rimini-Sutor Montegranaro: 87-52, Raggisolaris Faenza-Andrea Costa Imola: 67-60, Virtus Basket Civitanova Marche-LUISS Roma: 68-95, Rennova Teramo-Giulia Basket Giulianova: 90-80, Real Sebastiani Rieti-Liofilchem Roseto: 64-60.

CLASSIFICA: 40 Liofilchem Roseto, RivieraBanca Rimini, 38 Kienergia Rieti, 36 Real Sebastiani Rieti, 32 Luciana Mosconi Ancona, 30 Sinermatic Ozzano, Andrea Costa Imola, Goldengas Senigallia, 24 Raggisolaris Faenza, 22 Tigers Cesena, Rennova Teramo, Luiss Roma, 17 General Contractor Jesi, 6 Giulia Giulianova, Virtus Civitanova, 4 Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO: LUISS Roma-Tigers Cesena, Giulia Basket Giulianova-Raggisolaris Faenza, Kienergia Rieti-General Contractor Jesi, Andrea Costa Imola-Virtus Basket Civitanova Marche, Liofilchem Roseto-Luciana Mosconi Ancona, Rennova Teramo-Real Sebastiani Rieti, Goldengas Senigallia-RivieraBanca Basket Rimini, Sutor Montegranaro-Sinermatic Ozzano