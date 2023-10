Basket, Polonara si opera per un tumore a un testicolo: ondata d’affetto

ANCONA – Ancona e Bologna, la Stamura e la stellare Virtus Segafredo in ansia per Achille Polonara, giocatore anconetano delle V nere che oggi 10 ottobre sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore a un testicolo. Numerosi gli interventi di affetto e solidarietà nei confronti dell’azzurro dopo che ieri con una nota sintetica quanto chiara la società bolognese ha diffuso la notizia: «La Virtus Pallacanestro Bologna comunica che nella giornata di martedì 10 ottobre Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero». Achille Polonara è un giocatore di pallacanestro molto conosciuto ad Ancona, come pure a Porto San Giorgio: ha cominciato a giocare nelle file della Stamura, poi è sbocciato a Teramo.

Lì è cominciata la sua carriera di giocatore professionista, prima è approdato a Varese, quindi Reggio Emilia, Sassari, la Spagna, la Turchia e la Lituania. La scorsa estate il passaggio alla Virtus Bologna con grande entusiasmo e con le migliori intenzioni, dopo gli scudetti vinti all’estero: «E’ ora di vincerlo anche in Italia» ha dichiarato infatti nel corso della presentazione della Virtus lo scorso 21 settembre. Nelle V nere, tra l’altro, ha trovato anche l’altro anconetano e compagno di nazionale Alessandro Pajola. Polonara ha esordito in nazionale nel 2012, lo scorso mese di agosto con gli azzurri ha disputato il Mondiale in Giappone-Filippine e Indonesia. Forte la vicinanza espressa al giocatore dagli organi di informazione, i siti specializzati e i social nelle ultime ore, compreso il post «Achi siamo tutti con te» che ha scritto la Virtus sui suoi social ieri. Ilpupazzo33, suo nickname su Instagram, ha affidato proprio a quest’ultimo social un messaggio di ringraziamento ieri «Grazie a tutti per i tanti messaggi! Andrà tutto bene… Ci vediamo presto».

Su Polonara il presidente della Federbasket delle Marche, Davide Paolini: «Gli ho scritto anche dopo la partita contro Varese e gli ho detto che tornerà presto a sfondare la retina anche da tre. Gli auguriamo tutti una pronta guarigione, abbiamo bisogno del suo apporto per la nazionale in primis e poi per la sua squadra di club, naturalmente. Lo staff medico della Virtus è tra i più qualificati e recupererà Achille quanto prima. Polonara è e resta uno dei nostri giocatori fondamentali, immagine della nostra pallacanestro nazionale e regionale. Lo sentirò sicuramente anche nei prossimi giorni. Gli siamo tutti vicini come movimento cestistico regionale, e siamo ottimisti, sicuramente Achille tornerà in campo come e meglio di prima».